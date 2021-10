ILLU 5 – Das Festival für Illustration im November in Freiburg

14 Veranstaltungen in 10 Tagen, viele Live-Aktionen, Ausstellungen und nicht zuletzt die Messe für Gedrucktes „Print it Baby“: Vom 12.-21. November steht Freiburg ganz im Zeichen der Illustration. Im Fokus stehen diesmal Workshops und Vorträge namhafter Illustrator*innen, die zum Mitmachen und Sich-selbst-Ausprobieren einladen. Ganz neu dabei und immer unterwegs in der Stadt ist die „illuulli“ – eine Zaubermaschine, die selbst die unvorstellbarsten Ideen des Publikums in Zeichnungen umwandelt.

Auftakt der Illu5 ist die Vernissage zur Ausstellung „Vielfalt und Verwandlung“ am 12. November, 19 Uhr im Hilda 5. Präsentiert wird bis zum 20. November ein Gemeinschaftsprojekt der Freiburger Illustratoren-Schmiede – der Jahreskalender zum Thema „Verwandlung“ sowie vielseitige Arbeiten von Illustrator*innen aus der Region.

Im Kreativpark in der Lokhalle gibt der vielfach ausgezeichnete Berliner Illustrator Lars Henkel am 18. November, 19 Uhr Einblick in seine Arbeitsprozesse und lässt das Publikum an der Entstehung seiner faszinierenden Bildwelten teilhaben.

In einem zweiteiligen Workshop vermitteln Till Penzek und Julia Neuhaus (Hamburg) die Grundlagen des Charakterdesigns und Storytellings.

Mangas zeichnen lernen Kinder und Jugendliche am 21. November, 15 Uhr mit Aileen Krieg in der Hilda 5 (Kulturaggregat).

Ein grenzüberschreitendes Live-Event wird am 19. November, 19 Uhr im Carl-Schurz-Haus präsentiert: Amerikanische Autor*innen lesen Short Stories, die parallel von Freiburger Zeichner*innen illustriert werden – so entsteht eine interaktive Ausstellung, bei der jede*r zum Mitmachen eingeladen ist und die Entstehung der Ausstellung live miterleben kann.



Weitere Infos: www.illu-freiburg.de