„Musikalische Tapas“ in der Barockkirche St. Peter

Als alternative zu den abgesagten Internationalen Orgelkonzerte St. Peter, bietet das Bezirkskantorat die Konzertreihe Orgelmusik erleben an. Das besondere: in diesem Jahr spielt der Bezirkskantor Johannes Götz alle Konzerte von eigener Hand. In 6 thematisch verdichteten Kurzkonzerten zeigt er die Klangfülle der Orgelanlage von St. Peter und die stilistische Weite von Orgelmusik aus der Barockzeit bis zum Impressionismus.

Die Musikalischen Tapas am 16. August sind Häppchen unterschiedlichster Orgelkultur und Epochen. Diese musikalischen Häppchen ergeben am Ende ein Menü, dass vielfältiger und schmackhafter wohl kaum sein könnte. Das Konzert beginnt mit dem kulinarischen Titel Ensalada, man darf gespannt sein auf Werke von Casanovas, Scheidemann, Bach, Beethoven, Dupré u. a. Das Konzert wird moderiert von SWR-Sprecherin Luise Wunderlich.

Der Vorverkauf findet über www.reservix.de statt. Die direkten Ticket-Links zu den einzelnen Konzerten findet man auf der Homepage www.barockkirche-st-peter.de (Karten zu 10 € zzgl. VVK). Da sich an die gesetzlichen Bestimmungen und die Vorgaben der Pfarrgemeinde zum Kirchenraum gehalten werden muss, können max. 100 Personen am Konzert teilnehmen. Es gibt Einzeltickets und Doppeltickets für zwei zusammengehörige Personen. Die üblichen Hygiene- und Abstandsbestimmungen sind einzuhalten und den Anweisungen der Ordner ist Folge zu leisten.

Für Alle, die nicht vor Ort sein können oder wollen, gibt es die Möglichkeit, das Konzert per Live-Stream anzuhören und zu erleben – auch dies geht über die Homepage www.barockkirche-st-peter.de .