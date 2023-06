Musik, Kunst und Theater: Abschlussevent „Allianz für das Auerhuhn“ des Auerhuhn im Schwarzwald e.V. auf dem Kartoffelmarkt

Nach einem Jahr Reise durch den Schwarzwald kommt die liebe Bertha nach Freiburg! Zu diesem Anlass lädt der Auerhuhn im Schwarzwald e.V. am 1. Juli, 15 Uhr zu einem gemeinsamen Abschluss der Kampagne auf den Kartoffelmarkt in Freiburg ein.

Ein Jahr voller Aktionen, Emotionen und Informationen rund um das Auerhuhn gehen im Sommer 2023 zu Ende. Die Kampagne „Wir wollen etwas tun – gemeinsam für das Auerhuhn“ startete 2022 – mit Unterstützung der Sponsoren Holzbau Bruno Kaiser, Sägewerk Streit und ForstBW – in Freiburg im „Museum Natur und Mensch“. Auf dem Kartoffelmarkt in Freiburg wird Bertha, begleitet von Musik, Kunst, Theater, Eis und einem Kinderspielprogramm, die vorletzte Station Ihrer Reise besuchen. Die beeindruckende 3m hohe Holzauerhenne erinnert uns alle daran, respektvoll und bewusst mit unserem Schwarzwald, der Lebensraum so vieler Tier– und Pflanzenarten ist, umzugehen. Dabei geht es nicht um die komplexen Zusammenhänge mit Waldwirtschaft, Freizeitaktivitäten, Jagd und Windenergienutzung, sondern um den Vogel selbst – als wichtigen, urigen, traditionellen und beeindruckenden Teil der typischen Schwarzwaldnatur, dessen Erhaltung dem Verein uns seinen Unterstützer:innen eine Herzensangelegenheit ist.

Weitere Infos zum Verein: auerhuhn-schwarzwald.de