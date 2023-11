Mohamed Almusibli wird neuer Direktor der Kunsthalle Basel

Der Schweizer Kurator Mohamed Almusibli tritt am 1. März 2024 offiziell die Nachfolge von Elena Filipovic als Direktor und leitender Kurator der Kunsthalle Basel an. Laut der Findungskommission unter dem Vorsitz von Martin Hatebur erwies sich Mohamed Almusibli mit seiner Erfahrung und Qualifikationen als der am besten geeignete Kandidat, um die verlangten Anforderungen zu erfüllen. Er beeindruckte die Findungskommission mit seinem bisherigen beruflichen Werdegang, insbesondere als Mitbegründer und Direktor des unabhängig betriebenen, nicht kommerziellen Kunstraums „Cherish“ in Genf. Zudem war Almusibli als Berater der Hartwig Art Foundation in Amsterdam tätig. Auch pflege Almusibli enge Verbindungen zu zeitgenössischen Künstler:innen, habe eine innovative Sichtweise auf die Nutzung neuer Technologien und ein breites Wissen über die lokale Kunstszene. Ausschalggabend sei auch das von ihm vorgeschlagene Programm für die Kunsthalle Basel gewesen, welches spannende Praktiken präsentiert und gleichzeitig einen Dialog mit historischen Positionen schafft.

„Ich fühle mich besonders geehrt, in die Fußstapfen meiner Vorgängerin, Elena Filipovic, treten zu dürfen, deren wirkungsvolle Führung das renommierte Profil der Kunsthalle nachhaltig geprägt hat. In meiner neuen Rolle ist es mein Ziel, auf diesem starken Fundament weiter aufzubauen, die Tradition der Exzellenz der Kunsthalle Basel aufrechtzuerhalten, ihre unerschütterliche Verpflichtung zur Kunst unserer Zeit zu bewahren und dabei einen wegweisenden Raum für bahnbrechende Ausstellungen zu schaffen und zu bereichern“, äußert sich Mohamed Almusibli nach seiner Ernennung.

Bildquellen Mohamed Almusibli,: Foto: Yumna Al-Arashi