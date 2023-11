Aus dem Leben der Hirtenbuben: Eine Fotoausstellung im Haus der Natur

Seit Oktober ist im Haus der Natur am Feldberg eine Sonderausstellung zum Thema „Hirtenbuben“ zu sehen. Großformatige Porträts und Bildtafeln erzählen aus dem Leben und Arbeitsalltag der einstigen Kinder.

Die Ausstellung des Fotojournalisten Klaus Zinser aus Freiburg entstand in Zusammenarbeit mit dem Naturpark Südschwarzwald e.V. und dem Naturschutzzentrum Südschwarzwald. Zinser porträtiert seit 2018 ehemalige Hirtenbuben im Südschwarzwald mit lokalem Schwerpunkt im oberen Münstertal und am Stohren. Die großformatigen Porträts zeigen die betagten Protagonisten an ihren ehemaligen Wirkungsstätten. Ergänzt werden die Bilder durch schriftlich dokumentierte Gespräche, Fotos aus vergangenen Tagen und landwirtschaftlichen Exponaten.

Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten des Hauses der Natur bis Ende Februar 2024 zu sehen – täglich geöffnet: 10–17 Uhr, am 25.12. sowie an Montagen zwischen November und April außerhalb der Schulferien (Baden-Württemberg) geschlossen.

Bildquellen Der ehemalige Hirtenbub August Meisinger: Foto: Klaus Zinser