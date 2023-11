Kulturen erleben und entdecken: Mundologia-Reihe im November

Vielfalt, Kultur und Völkerverständigung waren selten so wichtig wie heute. Die Mundologia feiert in dieser Saison 20 Jahre und lädt mit spannenden Live-Vorträgen zu einer Reise rund um die Welt ein.

Neu im Mundologia-Kalender findet sich der Spielort Kurhaus Bad Krozingen, wo Thorge Berger am 15. November, 19.30 Uhr ein facettenreiches Porträt des Irans zeichnet, mit Geschichten von herzerwärmenden Begegnungen und aufrichtiger Gastfreundschaft.

Der Freiburger Paulussaal bietet am 19. November gleich drei Möglichkeiten die Welt zu entdecken: Sven Meurs zeigt „Deutschlands letzte Wildnis“ (11 Uhr), Andrea Nuss und Dieter Glogowski nehmen ihr Publikum mit auf die „Pilgerwege der Welt“ (14.30 Uhr) und Olaf Krüger begeistert mit seiner Sicht auf die überwältigende Natur des sagenhaften „Island“ (18 Uhr).

Tauchabenteuer und Unterwasserfotografie gibt‘s im Kompass-Sport in Eimeldingen am 24. November, 20 Uhr zu sehen. In „Abenteuer Ozean“ zeigt Mundologia-Veranstalter David Hettich die Geheimnisse der Meere. Das Ergebnis ist eine packende Foto- und Filmshow und eine einzigartige Hommage an unseren blauen Planeten – ein Vortrag für die ganze Familie! Zu sehen im Kompass-Sport in Eimeldingen am 24. November.

Im Bürgerhaus am Seepark sind Sabine Hoppe und Thomas Rahn am 28. November, 19.30 Uhr mit „Abenteuer Transafrika“ zu Gast und Publikumsliebling Lotta Lubkoll begeistert mit Esel Jonny und dem Live-Vortrag „Wandern, Glück und lange Ohren“ am 29./30. November, 19.30 Uhr.

