Miteinander von Mensch und Natur: Infos mit viel Humor für die ganze Familie im Haus der Natur am Feldberg

Sommer am Feldberg – das sind angenehme Wärme ohne allzu große Hitze, der Duft der blütenreichen Bergwiesen mit Arnika und Bärwurz, die grandiose Fernsicht auf die Alpen von der Zugspitze über Eiger, Mönch und Jungfrau bis zum 246 Kilometer entfernten Montblanc und traumhaft schöne Möglichkeiten zum Wandern oder Biken im größten und ältesten Naturschutzgebiet in Baden-Württemberg.

Und weil der Feldberg ein ganz besonderer Berg ist und hier oben auch besonders seltene Tier- und Pflanzenarten leben, gibt es hier auch einen ganz besonderen Ranger, der auf diese Lebewesen aufpasst. Wer nun denkt „Ach, der ist bestimmt extrem streng und da oben ist eh alles verboten, was Spaß macht!“, der liegt falsch: Den Naturschützern am Feldberg ist sehr daran gelegen, Naturerlebnisse in der herrlichen Landschaft zu ermöglichen und zu einem guten Miteinander von Naturschutz und Tourismus beizutragen. Vermittelt werden Themen zum Naturschutz mit viel Humor. Eine Führung mit einem der Natur-Guides, die vom Haus der Natur für alle Altersgruppen angeboten werden, ist ein tolles Erlebnis.

Naturschutz macht Spaß – das ist auch das Motto der Ausstellung im Haus der Natur. Da bleibt kein Auge trocken, wenn das sprechende Double des echten Feldberg-Rangers auf lustige Weise über die Besonderheiten seines Naturschutzgebiets erzählt und sich im Film mit seinem echten Vorbild darum kabbelt, ob der Eine dem Anderen nun seine besten Pfifferlings-Plätze verraten sollte. Auch über die Geschichte des Schwarzwalds, die klimatischen Besonderheiten in den Hochlagen am Feldberg oder über das Für und Wider einer Rückkehr des Wolfs wird unterhaltsam erzählt. Und wussten Sie, dass der Schwarzwald vor noch nicht allzu langer Zeit weder „schwarz“ noch „Wald“, sondern ziemlich kahl war? Und dass sich das erst mit der Entdeckung der Steinkohle langsam wieder änderte? Auch diese Geschichte lässt sich in der Ausstellung nacherleben.

Zahlreiche interaktive Elemente laden dazu ein, sich spielerisch mit verschiedenen Themen zu beschäftigen. Zahlreiche Videoclips des Rangers erklären mehr zum Naturschutz am Feldberg – mit gefährlichen Zäunen, fliegenden Kühen, einem echten Professor und ganz viel Spaß!

Von Anfang Juli bis Ende September ist zudem die Ausstellung „Keep Your Eyes on the Planet“ der Deutsch-Afghanischen Initiative zu sehen, die Gemeinschaftsarbeiten afghanischer Stickerinnen und europäischer Textilkünstlerinnen zeigt. Die Werke mit ihren liebevollen Details sollen dazu animieren, Planet und Mitmenschen respektvoller zu begegnen.

Das Haus der Natur ist im Sommer tägl. von 10-17 Uhr geöffnet. Weitere Infos: www.naz-feldberg.de