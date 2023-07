African Music Days: Das African Music Festival in Emmendingen

Vom 4.–6. August verwandelt sich der Schlossplatz in Emmendingen wieder zum Hotspot für Fans der Musik vom afrikanischen Kontinent sowie von Reggae und Dancehall. Highlights des Programms des African Music Festivals sind Yemi Alade, Tanya Stephens, Marcia Griffiths, Orchestra Baobab, Äl Jawala und viele weitere mehr. Jeder Tag hat dabei sein eigenes musikalisches Motto. Der Freitag startet mit Salsa/Latin, der Samstag gehört der Reggae Music und am Sonntag ist Afro World Music Tag. Gemäß dem diesjährigen Motto „Tribute to Mama-Afrika“ wird die Reggae Night neu gestaltet: Das komplette Line-Up an diesem Abend besteht ausschließlich aus Frauen. Dafür konnten unter anderem die Queens der Reggae- und Dancehallszene Tanya Stephens und Marcia Griffiths aus Jamaika gewonnen werden. Auch am Sonntag spielt eine Queen richtig auf: Yemi Alade aus Nigeria. Ebenso spielen die Agoo Group aus Ghana und Äl Jawala aus Emmendingen/Freiburg. Eine Straßenparade, Workshops, Lesungen und andere Shows und Performances runden das Programm des seit mehr als 23 Jahren bestehenden Festivals ab.

Weitere Infos: www.festival.afrikaba.de