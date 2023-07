Calwer Klostersommer in Hirsau: Internationale Stars zwischen historischen Klostermauern

Die Mauern der imposanten Klosterruine St. Peter und Paul bilden vom 27. Juli bis zum 6. August zum inzwischen 14. Mal die Kulisse des unvergleichlichen Sommerfestivals Calwer Klostersommer in Hirsau.

Mit dabei ist Hubert von Goisern am 27. Juli. Der Auftritt beim Calwer Klostersommer ist Teil seiner Tournee „Neue Zeiten Alte Zeichen“.

Für ihre Fans war und ist Tina Turner „Simply the Best“: Ihre großen Hits klingen am 28. Juli beim Calwer Klostersommer 2023 von den mittelalterlichen Mauern wider. Tina T. hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Original so authentisch wie nur möglich zu auf die Bühne zu bringen.

Max Giesinger wird sein Publikum beim Hirsauer Kloster am 29. Juli begeistern. Der Singer-Songwriter holt seine „Irgendwann ist jetzt“-Tournee in 2023 nach. Am 30. Juli steht Stefanie Heinzmann auf der Bühne im Kreuzgang der Klosterruine und feiert gemeinsam mit dem Publikum das 15-jährige Jubiläum ihrer Solokarriere. Nur einen Tag später, am 31. Juli gibt Nena ein Konzert im Hirsauer Kloster. Die berühmte Sängerin hat ebenfalls etwas zu feiern, denn 2023 fliegen ihre „99 Luftballons“ seit 40 Jahren um die Welt.

Die Spider Murphy Gang zeigen mit ihrem Unplugged-Konzert am 1. August, dass sie keine schlichte Popband oder NDW-Combo sind. Am 2. August, leben die Queen-Hits beim Calwer Klostersommer wieder auf: The Music of Queen – Live ist die zurzeit wohl authentischste Queen-Tribute-Show mit dem „jungen Freddie“. Am 3. August rocken Wanda die Bühne in Hirsau. Die Band überzeugt seit ihrer Gründung 2012 mit Texten über das Leben, die Liebe und den Tod und katapultiert sich mit jedem neuen Song direkt in die Herzen ihrer Fans. Am 4. August geht es mit „SWR1 Pop und Poesie in Concert“ zurück in die 1980er Jahre – ein spannendes Musikjahrzehnt. The Amy Winehouse Band bringt am 5. August mit “Forever Amy” eine authentische und mitreißende Hommage auf die Bühne im Kreuzgang.

Den krönenden Abschluss des Calwer Klostersommers erlebt das Publikum am 6. August bei „Kloster in Flammen“.

Karten unter www.klostersommer.de, über die Hotline 01805700733 oder www.reservix.de. Weitere Infos: www.klostersommer.de