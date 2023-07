Abenteuer, Improvisationen, Klassiker: Internationale Orgelkonzerte in der Barockkirche St. Peter

Die Barockkirche in St. Peter lädt seit Jahrzehnten zu hochkarätigen Orgelkonzerten internationaler Interpret:innen ein, die im besonderen Ambiente der Barockkirche mit ihrer nahezu perfekten Akustik einen besonderen Genuss der Orgelkultur versprechen.

In diesem Jahr finden die Internationalen Orgelkonzerte vom 23. Juli bis 27. August, jeweils Sonntag 17 Uhr statt. Eröffnet werden sie am 23. Juli von Baptiste-Florian Marle-Ouvrard aus Paris, der sein Studium mit acht Preisen abschloss, darunter auch den „Grand Prix d’ Improvisation“. Er wird mit Werken von Buxtehude, Bach, Alain und Improvisationen zu hören sein.

Das Konzert am 30. Juli gestaltet die Spanierin Loreto Aramendi. Die Organistin der Basilika Maria der Coro in San Sebastián interpretiert Werke von Bach, Liszt und Fauré.

Am 6. August spielt Amelie Held Werke von Bach und Prokofjew und am 13. August kommt Stanislav Surin, der regelmäßig mit dem Slowakischen Philharmonischen Orchester auftritt, mit Werken von Bach, Surin und P. Eben.

Den wunderbaren Zusammenklang von Cello und Orgel können Besuchende am 20. August mit dem Musikerpaar Renata Marzec (Violoncello) und Radoslaw Marzec (Orgel) erleben. Beide sind Preisträger:innen russischer und polnischer Musikwettbewerbe und werden Musik von Bach, Correa de Arauxo, Bartók u.a. spielen.

Ein Familienkonzert am 27. August macht den Abschluss der Konzertreihe. Der Percussionist Olaf Tzschoppe hat Peer Gynts Suiten Nr. 1 + 2 in eine Fassung für Orgel und Schlagzeug gebracht. Viele Reisen und Abenteuer hat Peer Gynt zu bestehen – danach erwartet ihn seine Jugendliebe Solvejg. Die gebotene Musik charakterisiert die Stationen seiner Irrfahrten und Abenteuer. Die Schauspielerin Petra Gack erzählt die Geschichte, der Schlagzeuger Olaf Tzschoppe und Martin Schmeding an der Orgel sorgen für den musikalischen Spannungsbogen.

Weitere Infos & Tickets: www.barockkirche-st-peter.de, www.reservix.de, Abendkasse ab 16 Uhr