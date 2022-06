Mit Literatur zum Thema „Natur“ an Bord geht der „Freileser“ 2022 wieder auf Tour durch Freiburger Freibäder

Nach pandemiebedingter Pause ist der mobile Lesekiosk „Freileser“ mit viel Lesestoff und umfangreichem Veranstaltungsprogramm zurück im öffentlichen Raum. In den Freiburger Freibädern trifft man den Freileser in den Pfingst- (13.-19.06.22) und Sommerferien (voraussichtlich 01.-14.08.22). An Bord hat das umgebaute Lastenrad eine bunte Auswahl an Bilderbüchern, Kinderromanen und Sachbüchern zum Themenschwerpunkt „Natur“. Im Fokus der Freileser-Neuauflage unter dem Motto „Unterwegs im Ländle“ stehen Neuerscheinungen mit Baden-Württemberg-Bezug, die sich literarisch oder als Sachbuch mit der Natur beschäftigen. Klimawandel, Naturphänomene oder Expeditionen ins Tierreich – das Junge Literaturhaus kuratiert 2022 verschiedenste Formen von unterhaltsamer und kluger Wissensvermittlung auf Augenhöhe. Als neuer Bestandteil des Freileser-Fahrrads zaubert das integrierte Kamishibai im Nu den Rahmen für eine Lesung unter freiem Himmel. Zudem ist der „Freileser“ am 26.06., 15-16 Uhr mit Dita Zipfel: „Brummps“ auf der Sternwaldwiese, am 01.07., 11:30-13 Uhr mit Christine und Benjamin Knödler: „Young Rebels“ im Bertold-Gymnasium, am 15.07., 15-17 Uhr mit Olesia Sekeresh: Workshop (Illustration) auf dem Spielplatz Haslach, am 22.07., 15-16 Uhr mit Markus Orths: „Billy Backe“ im Haus der Jugend und am 10.09., 15 Uhr mit Stefanie Höfler: „Waldtage“ auf einer Spielplatzwanderung im Stühlinger anzutreffen. Eintritt frei.

Weitere Infos: www.literaturhaus-freiburg.de