Kunstaktion „1000 drawings“: Freiburger*innen verkaufen 1000 Kunstwerke für den guten Zweck im ArTik

Die Kunstaktion „1000 drawings“ folgt einem einfachen Motto: Mal was, auf was, mit was, auf A5. Zweieinhalb Jahre lang hat das Team von 1000 drawings Freiburg Bilder von Künstler*innen und Laien gesammelt und verkauft diese nun am 12. Juni, 14 bis 21 Uhr im ArTik für einen guten Zweck. Egal ob Designer*innen, Student*innen, Taxifahrer*innen, Schüler*innen, Handwerker*innen oder Künstler*innen, alle waren eingeladen, bei regelmäßigen Malsessions gemeinsam kreativ zu werden. Es wurde mit Öl, Kohle oder Lack experimentiert – dabei entstanden Portraits, Landschaften oder Stillleben. Egal ob Erstlingswerk oder Geniestreich – verkauft wird nun jedes Kunstwerk für 10 Euro.



Die Erlöse werden an drei Freiburger Vereine gespendet

Sinn und Zweck der Aktion ist es, auf kreative Art und Weise Spenden für drei Freiburger Vereine zu sammeln. Wer ein Bild für 10 Euro erwirbt, spendet damit unter anderem an die Freiburger Straßenschule, in deren Kreativraum junge Menschen aus prekären Verhältnissen neue Erfahrungen machen dürfen und lernen, ihre Stärken wahrzunehmen. Die restlichen zwei Drittel der Erlöse gehen an den Verein Zusammen Leben e.V., der sich für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund engagiert und an Corner e.V., der die junge Subkultur im Raum Freiburg stärkt.

„Die Idee hinter 1000 Drawings war es von Anfang an, Menschen zusammenzubringen und dabei Gutes zu tun. Es ging nie nur um die Bilder, die entstehen, sondern auch darum, eine Community aufzubauen in der jede*r erleben darf, wie großartig es ist, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen und kreativ zu sein“, so Julia Hugenschmidt, Mitorganisatorin 1000 Drawings Freiburg.



1000 drawings stammt ursprünglich aus Südafrika

Das 1000-drawings-Konzept stammt aus Südafrika, wo 2006 die erste „Night of a 1000 drawings“ stattfand. In einer Suppenküche in Johannesburg wurde ein Kleintransporter gestohlen – die Freiwilligen der Organisation malten und sammelten daraufhin Bilder und verkauften sie bei einer einmaligen Abendausstellung. Der Erlös reichte damals sogar für mehr als nur einen neuen Transporter. „Night of a 1000 drawings“ als Fundraising-Event findet mittlerweile auf der ganzen Welt statt, 10 Prozent des Erlöses gehen hierbei immer an das Ursprungsprojekt Paballo ya Batho, Johannesburg. Die verbliebenen 90 Prozent an regionale Projekte und Organisationen.





Bildquellen Das Team Andrea Maier, Josh Haefelinger und Julia Hugenschmidt: Foto: Veranstalter