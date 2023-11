Mit der ArtGallery12 eröffnet ein neuer Kunstraum in Bad Krozingen. Im Mittelpunkt der Debütausstellung steht die Pastellmalerei

Als Raum für zeitgenössische Kunst und Kultur, als Kultur- und Bildungsprojekt versteht sich die ArtGallery12, die von nun an Besuchende im Zentrum Bad Krozingens begrüßt. Ebenso überraschend wie der Ort, eine ehemalige Bankfiliale, ist der künstlerische Einstand der Galerie. Unter dem Titel „Pastell Universell“ führen Galeriebesitzerin Elena Vogulkina und Kuratorin Jaana Klumpp in die Kunst der Pastellmalerei ein. Geladen sind höchst unterschiedliche zeitgenössische Künstler:innen aus den USA, Asien, Russland, Finnland und Frankreich, die sich den vielfältigen Möglichkeiten des Materials widmen.

Genutzt wird der Stoff Pastell seit der Renaissance. Seinen Höhepunkt hat er im 17. und 18. Jahrhundert. Bis heute erfreut er sich großer Beliebtheit, so gibt es viele nationale Pastellverbände. In Deutschland selbst ist die Arbeit mit dem Stoff weniger bekannt. Bereits hier vermag die frischeröffnete Galerie ihrem Bildungsauftrag also nachzukommen. Der Pastellmalerei zu verfallen, ist jedenfalls einfach. Nicht nur überzeugt die Ausstellung durch die Vielfalt der ausgestellten Werke und Künstler:innen, sondern auch durch deren intensiven Ausdruck.

David Decobert etwa gestaltet im Stile René Magrittes surreale Stillleben, die mit subtilen Mitteln für Irritation sorgen. Ein gemaltes Papierschiffchen gleitet aus dem Bilderrahmen, ein gelber Malstift erhebt sich aus einem grauen Bild, das er unmöglich gemalt haben kann. Magisch wirkt zudem, dass Decoberts präzise Linienführung reine Pastellmalerei ist, die man sonst eher mit flächigen, leuchtenden Arrangements verbindet. Wie bei Olga Abramova, die ebenfalls Stillleben malt, ihre Pflanzen und Landschaften aber in ein flirrendes Leuchten taucht. Ein Highlight ist sicher die Malerei Anna Lapyginas, die ihren Kinderportraits eine sonderbare Aura des Entwachsenseins gibt. Nachdenklich, entrückt wirken die an Renoir erinnernden Figuren und lassen die Betrachtenden staunend über ihre Gedanken und Träume mutmaßen.

In kurzer Residenz im September weilte der finnische Pastellmaler Sergei Pietilä in Bad Krozingen. Für die ArtGallery12 malte der Künstler, der in der Ausstellung mit seinen expressiven, tief melancholischen Portraits beeindruckt, Ansichten der Region. Neben der Innenstadt Staufens nahm sich Pietilä auch das Innere des Bad Krozinger Schlosses vor. Die Sammlung historischer Tasteninstrumente beeindruckte den Künstler. Schließlich malte Pietilä einen Klavierstimmer bei der Arbeit.

Apropos Klavierspiel: Bekannt sind die Eigentümer der ArtGallery12 eigentlich für ihre thematischen

Konzertabende in Bad Krozingen. Die Veranstaltungsreihe Konzerthaus 21 führt Musik und andere Medien wie Tanz, aber auch Kunst zusammen. Bei der Vernissage der Debütausstellung wurde ein Flügel im großen Ausstellungsraum gespielt und auch in Zukunft, so Elena Vogulkina, plane man, neben den Veranstaltungen des Konzerthauses 21, hier musikalische Abende zu veranstalten. So klingt tatsächlich nach, was in der Ausstellung zu sehen war. Ein spannender Einstand der Pastellmalerei in Bad Krozingen und einer Galerie von der wir noch einiges hören werden.

Pastell Universell. ArtGallery12 Bad Krozingen, Lammplatz 12. Geöffnet: Mo. 10–13 Uhr, Di. 14–18 Uhr, Mi. 11–14 Uhr, Do. 14–18 Uhr, Sa. 11–16 Uhr. Bis auf Weiteres. Die Homepage befindet sich zu Redaktionsschluss noch im Aufbau, die ArtGallery12 ist über Instagram zu erreichen.