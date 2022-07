Michael Jackson Tribute im Schloss Reinach

Michael Jackson, der einzig wahre King of Pop, hat Musik für die Ewigkeit gemacht. Sein Erfolgsalbum „Thriller“ ist die bis heute meistverkaufte LP aller Zeiten, seine Hits „Bad“ oder „Heal The World“ sind zeitlose Klassiker – auch 13 Jahre nach seinem Tod hat seine Musik nicht in Strahlkraft verloren. Fans an der Region haben nun die Möglichkeit, einem Liveerlebnis mit der Musik des King of Pops näher zu kommen. Im Hof des Schloss Reinach gastiert am 29. Juli, 20 Uhr die „Michael Jackson Tribute Live Experience“, die mit dem Hauptdarsteller Sascha Pazdera unterstützt durch Michael Jacksons Choreographen La Velle Smith jr. für einen authentischen Konzertabend mit originalem Moonwalk sorgt. „Diese Show hat uns sprichwörtlich umgehauen“, schwärmt Schloss Reinach Hotelier René Gessler.

Karten: 07664-407 450 oder reservierung@schlossreinach.de