Meinungsfreiheit verteidigen: Das Caricatura Museum Frankfurt gedenkt dem terroristischen Anschlag auf die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo

2025 jährt sich der terroristische Anschlag auf die Redaktion der französischen Satirezeitschrift Charlie Hebdo zum zehnten Mal. Am 7. Januar 2015 drangen zwei islamistische Attentäter in die Räume der Redaktion in Paris ein, nachdem diese Karikaturen des islamischen Propheten Mohammed veröffentlicht hatte. Zwölf Personen starben, und für weitere Betroffene veränderte die Tat ihr Leben und Arbeiten nachhaltig. In Kooperation mit vier weiteren Museen erinnert das Caricatura Museum Frankfurt mit einer künstlerischen Intervention an den öffentlichen Angriff gegen die Meinungsfreiheit. Über einen gemeinsamen Aufruf haben zeitgenössische Künstler:innen Cartoons, Karikaturen und Eindrücke zu dem Terroranschlag und dem Thema Kunstfreiheit eingesandt. Eine Auswahl, insgesamt 17 Werke, sind noch bis 19. Januar 2025 im Caricatura Museum Frankfurt, im ersten Obergeschoss, zu sehen.

Den zehnten Jahrestag des Attentats auf das Satiremagazin Charlie Hebdo nimmt das Caricatura Museum Frankfurt zudem zum Anlass, die Aktualität der Thematik im Rahmen der Caricatura Salongespräche auszuloten. Seit Jahrhunderten sind Karikatur und Satire gesellschaftsrelevant,üben Kritik, hinterfragen und stoßen Diskurs an. Trugen sie doch maßgeblich dazu bei, dass sich demokratische Gesellschaften in Europa von den Zwängen der Zensur befreiten. Vor dem Hintergrund des Rechtsrucks in Deutschland, Europa und seinen globalen Handelspartnern steht kritische Kunst heute mehr denn je im Spannungsfeld von Kunstfreiheit, Politik und gesellschaftlichem Konsens. Was darf Kunst? Und was muss sie? Wo trifft sie auf strenge Zensur und wo tritt sie in Konkurrenz zu anderen Grundrechten? Das Caricatura Museum Frankfurt lädt ein zur Diskussion und Reflektion am 14. Januar 2025 um 17 Uhr.

Weitere Infos: caricatura-museum.de