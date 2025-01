Die eigene Wahnehmung hinterfragen: Thomas Hammelmanns neue Videoinstallation ist im Kunstraum Nigra Monaĥejo zu sehen

Noch bis 16. Januar zeigt der Kunstraum Nigra Monaĥejo in Freiburg die neue Videoinstallation „Bleib ruhig – Du bist draußen“ von Thomas Hammelmann. Hierzu nutzt der Künstler den Raum neu: Er wird für die Installation verschlossen und öffnet den Betrachtenden zugleich ein Schaufenster der Faszination. Wenn sich der Vorhang mit der einbrechenden Dunkelheit öffnet, präsentiert sich eine ganz andere Welt aus Licht, Objekten und Sound. In seinem Werk schafft Thomas Hammelmann Installationen, in welchen Licht auf verschiedene Objekte treffen. Scherben, Papier, Mobiles oder Modelle von Städten oder Ruinen, bewegend oder starr. Deren Gegenwart und Bewegung beeinflussen das Bild. Auch die Beobachtenden beeinflussen mit ihrem Blickwinkel oder Dauer der Betrachtung das Erscheinen der Installation. Die endgültigen Fassungen seiner Arbeiten entstehen vor Ort, Beschaffenheit der Räume, Projektionsgrößen oder Winkel sind individuelle Faktoren, jede Installation ist somit etwas Neues und zugleich Temporäres. Hammelmanns Arbeiten laden immer wieder dazu ein, die eigene Wahnehmung zu hinterfragen und kritisch zu bleiben. Zuletzt stellte er in Waldkirch, im Turm T66 und auf der Kunst auf der Liegewiese im Faulerbad aus.

