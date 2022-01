Mein Freiburg Marathon 2022 und Laufkongress im Januar

Mit dem Mein Freiburg Marathon wird am Sonntag, 3. April die nächste Laufsaison in Freiburg und ganz Deutschland eingeläutet. In insgesamt fünf verschiedenen Distanzen können sich begeisterte Läufer*innen messen. Die Anmeldung erfolgt in vier Preisstufen, die Staffelung orientiert sich an der Anzahl der bisher angemeldeten Teilnehmenden. Da die zweite Stufe vollständig ausgebucht ist, startet nun die dritte Preisstufe für die Läufe des Mein Freiburg Marathon. Am Laufsonntag werden die Strecken Marathon (42,195 km), Halbmarathon (21,0975 km), Marathonstaffel (zwei Runden mit insgesamt drei Wechselstellen) und der AOK-Gesundheitslauf (10 km) angeboten. Für Schüler*innen sowie deren Lehrkräfte stellt der badenova Schülermarathon die optimale Gelegenheit dar, endlich wieder gemeinsam als Halbmarathon-Staffel (sieben Starter mit je circa 3 km) an den Start zu gehen und gemeinsam Sport zu treiben.

Kinder unter zehn Jahren können sich hingegen auf den Füchsle-Mini-Marathon am 2. April freuen. Für alle Kinder der Jahrgänge 2012 bis 2020 ist die Teilnahme am Lauf mit einer Distanz von ca. 400 bis 1.100 Metern kostenfrei.

Laufkongress

Alle angemeldeten Läufer*innen erhalten zudem die Möglichkeit, kostenfrei an einem Laufkongress am 29. Januar (9:30 bis 17 Uhr) in der Messe Freiburg teilzunehmen – auf dem Programm stehen spannende Vorträge rund um das Thema Laufsport. Der Laufkongress richtet sich an Wettkampf- sowie Freizeitläufer*innen, die sich das Ziel gesetzt haben, an einem der angebotenen Läufe des Mein Freiburg Marathon teilzunehmen, sowie an Trainer- und Übungsleiter*innen aus dem Bereich Leistungs- und Breitensport Lauf. Zudem gibt es für Übungsleiter*innen die Möglichkeit, sich die Unterrichtseinheiten zur Lizenzverlängerung der Trainer-C-Lizenz anrechnen zu lassen.

Anmeldungen zum Laufkongress 2022 sind online bis einschließlich 26. Januar möglich. Weitere Infos zu den einzelnen Vorträgen sowie das Online-Anmeldeformular zum Laufkongress unter:

www.mein-freiburgmarathon.de/laufkongress/.