Tag der offenen Tür zur Ausstellung „In Dubio Pro Deo“ mit der Künstlerin Toni Mauersberg in der Kath. Akademie Freiburg

Mit einem Vormittag der offenen Tür startet die Ausstellung „In Dubio Pro Deo“ am Samstag, 22. Januar von 10 bis 13 Uhr in der Katholischen Akademie Freiburg (Winterstr. 1) – Die Berliner Künstlerin Toni Mauersberg wird vor Ort anwesend sein. Toni Mauersberg präsentiert in ihrer Ausstellung zahlreiche Gemälde und Zeichnungen, die malerisch den Fragen nach „Gott und Welt“, nach der Möglichkeit von Glaube und Wissen sowie der Suche nach Heil und Erlösung nachgehen. Mit ihren sehr feinsinnig und minutiös gemalten Bildern reflektiert die Künstlerin immer wieder von Neuem die existenzielle Suche nach dem Sinn des Lebens.

Die Kunstwerke von Toni Mauersberg sind vom 24. Januar bis 13. April 2022 in der Katholischen Akademie Freiburg, Winterstr. 1, zu sehen. Die Ausstellung ist von Montag bis Freitag von 8.30 bis 18.00 Uhr geöffnet. Sie können sich für den Besuch der Ausstellung sowie für den Tag der offenen Tür anmelden: www.katholische-akademie-freiburg.de. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.