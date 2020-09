Mehrgeneratives Tanzprojekt in Freiburg sucht noch Teilnehmer*innen

In Zusammenarbeit mit dem Mehrgenerationenhaus EBW startet ab dem 25. September ein intergeneratives Tanzprojekt für Menschen zwischen 8 und 99 Jahren. Die Teilnehmer*innen entwickeln gemeinsam mit der Freiburger Choreografin Zina Vaessen eine Choreografie zwischen den Kirchenbänken der St. Andreas Kirche in Weingarten zum Thema Lebenswege.

Das integrative Tanzprojekt woher, wohin richtet den Fokus auf die gemeinsame Begegnung. Als Bühne werden die Kirchenbänke der St. Andreas Kirche für die gemeinsam entwickelte Choreografie genutzt. Im Mittelpunkt des Tanzstücks stehen die Lebenswege der Beteiligten. Das gemeinsame Treffen, Verweilen und Auseinandergehen wird thematisiert und stellt besondere Fragen, die gerade in Zeiten von Social Distancing an Relevanz gewonnen haben. Woher kommen Sie? Was verbindet uns miteinander? Welche Entscheidungen, Interessen und Lebenswege trennen uns voneinander? Die Schönheit, aber auch die schwierigen Augenblicke, sowie Träume und Visionen werden in den Tanz übersetzt: ruhig und still, verausgabend und wild, neue Bewegungen erfinden und alte wieder erinnern.

Diese wichtigen Themen werden gemeinsam mit der Choreografin Zina Vaessen (CH/D), ihrem Tanzteam und allen Beteiligten zu einer Choreografie entwickelt. Das mehrgenerative Tanzstück verspinnt so auf spielerische Weise die vielseitigen und bewegten Lebensgeschichten der Teilnehmer*innen zu einer spannenden Choreografie.

Das Projekt findet in Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus EBW, Freiburg statt. Gefördert vom Kulturamt der Stadt Freiburg und dem Landesverband freier Tanz- und Theaterschaffenden Baden Württemberg.

Treffen zum Kennenlernen:

Freitag, 25. September, 18 Uhr. St. Andreas Kirche / Weingarten Künstlerische Leitung: Zina Vaessen Tanzteam: Sabine Noll choreografische Assistenz Julia Klockow: Assistenz Proben und Aufführungen: wöchentliche Trainings an 8 Freitagen von 18 bis 19.45 Uhr

25. Sept. / 2. Okt. / 9. Okt. / 16. Okt. / 23. Okt. / 30. Okt. / 5. Nov. 4 Samstage von 10.30 Uhr bis 17 Uhr im Zeitraum Mitte Sept. – Anfang Nov.:

3. Oktober/ 10. Oktober / 31.Oktober / 24. Okt. / 7. November 2 öffentliche Aufführungen am Sa., 7. Nov. + So., 8. Nov. 2020 jeweils um 18 Uhr

Alle Proben finden unter Berücksichtigung der Corona-Auflagen in der St. Andreas Kirche, Sulzburger Str. 18, 79114 Freiburg im Breisgau statt. Weitere Infos:

Weitere Informationen sowie Anmeldung zum Kennenlern-Treffen direkt bei Zina Vaessen unter zinavaessen@hotmail.com oder im Mehrgenerationenhaus EBW (Donata Weier) unter 0761/49078-40 bzw. info.mgh@kath-freiburg-suedwest.de.