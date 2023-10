Mehr als nur Holz: „Die Gute Form“ des südbadischen Schreinerhandwerks 2023

Denkt man an Handwerkskunst, so kommt einem zumeist instinktiv eher die Kunstmalerei oder die Töpferei in den Sinn, nicht jedoch die Schreinerei. Allerdings muss sich die handwerkliche Geschicklichkeit sowie das Auge für Ästhetik, welche für die Ausübung des Schreinerhandwerks erforderlich ist, keinesfalls hinter den oben aufgeführten Berufszweigen verstecken.

Um der Komplexität und Qualität des Schreinerhandwerks gerecht zu werden, den Nachwuchs im Schreinerhandwerk zu fördern sowie junge, angehende Schreinerinnen und Schreiner zu anspruchsvollen Leistungen zu motivieren, veranstaltet der Schreiner Verband Baden für Auszubildende des dritten Lehrjahres den jährlichen Wettbewerb „Die Gute Form“, in dessen Rahmen sich die Lehrlinge mit ihren Gesellenstücken bzw. Arbeiten beteiligen. Die Bewertungskriterien sind unter anderem die handwerklich-fachliche Ausführung, die Funktionalität sowie die gestalterische Qualität der Arbeit.

Die Ausstellungsstücke zum Wettbewerb sind vom 10. bis 13. Oktober 2023 bei der Franz Habsireutinger GmbH & Co. KG (Mooswaldallee 4, Freiburg) zu sehen. Die Prämierung erfolgt am 13. Oktober um 17 Uhr. Die zwei Bestplazierten „Der Guten Form 2023“ qualifizieren sich mit ihrem Erfolg simultan für die Teilnahme am bundesweit stattfindenden Wettbewerb „Die gute Form“ 2024, welcher sich an Auszubildende des Schreinerberufs aus sämtlichen Landesverbänden des Schreinerhandwerks richtet.