Vertrautes im neuen Gewand: Die Ausstellung „jwd“ von Jürgen Oschwald im L6

Unter dem Titel „jwd“ ist die aktuelle Ausstellung von Jürgen Oschwald in der Künstlerwerkstatt L6 zu sehen. Neben einer Reihe von Kunstwerken, darunter Objekte, Zeichnungen, Collagen und Videos, war auch eine Live-Performance Teil des Abends. Der Titel „jwd“ lädt zum Wortspiel und -klaubereien ein. So reicht es von „janz weit draußen“ bis zu „Jürgen war da“ oder auch einem schlichten „Ja, wozu das?“.

Dass Jürgen da war, ist schon der Video-Installation „Hop Hop“ zu entnehmen, die zentral im Raum aufgestellt ist und die Zuschauer direkt zum Zu- und Hinschauen einlädt. Unter „janz weit draußen“ lassen sich neben der Tatsache, dass auch der Weg ins L6 eine Weltreise darstellt, die unterschiedlichen Objekte subsumieren, die alle einen Bezug nach „draußen“ – nicht nur in der Natur, sondern auch in der Welt – aufweisen. So findet sich neben einer Schubkarre, Böcken und Holzarbeiten auch allerhand Alltägliches, wie beispielsweise eine alte Spülsinke, ein Stuhlobjekt aus Holz mit Stein und Teile einer alten Kuchen- und Backform.

Indem Jürgen Oschwald sie drapiert und damit inszeniert, fordern sie die Zuschauer zu einer Auseinandersetzung mit ihrer Bedeutung und werfen die Frage auf, welche wir ihnen eigentlich zumessen und, viel wichtiger, welchen Wert sie für die Betrachtenden haben. Die Dinge anders zu betrachten, die Perspektive zu wechseln und dem Alltäglichen einen anderen Anstrich zu verleihen, ist Thema dieser Ausstellung. Dabei sind die Gegenstände Fundstücke, zumeist von der Straße aufgeklaubt und neuartig zusammengefügt und -gesetzt. Sie weisen Brüche auf, sind kaputt, demoliert oder gebrochen und entfalten dadurch einen individuellen Zauber – oder eben die Frage: „Ja, wozu das?“.

Auch die Performance, die Oschwald entweder solo oder mit der Tänzer-Kollegin Julia Klockow zeigt, ist Teil dieser Ausstellung. Denn sie findet inmitten des Raumes der Ausstellung statt und verwandelt diesen in ein Hybrid aus Kulisse, Bühnenbild und Requisite. Teile der Ausstellung werden demontiert, benutzt und anders weiterverwendet. Aus Kuchenböden werden Frisbees, aus Papier wird ein Ballspiel, aus Schubkarren und Kunstmappen werden Sound-Vorlagen, die wahlweise heftige Windgeräusche oder auch Baulärm erzeugen und die interessierten Beobachtenden vor die Frage stellen: Ist es Kunst, wenn es laut ist? Dem Entdeckungsgeist und der Erfindergabe sind keine Grenzen gesetzt. Wenn es doch mal Leerstellen gibt, setzt sich Julia Klockow auf den Boden und isst Dany-Sahne Pudding, „weil sie gerade Pause hat.“ Überhaupt werden die Zuschauenden Teil des Spektakels. Nicht nur beim Handshake zum Abschied, sondern auch wenn es darum geht, Gegenstände zu halten, mit ihnen geschmückt zu werden oder den am Boden liegenden Jürgen Oschwald zum Gassigehen oder zum tanzenden Drehspiel zu ermuntern. Es sind die Widersprüche, die diese Arbeit interessant machen. Nichts wird gehalten, alles ist permanent in Bewegung, Stillstand ist keine Option. Und so oszilliert diese Arbeit zwischen den Polen von Nähe und Trennung, Zärtlichkeit und Gewalt, Verspieltheit und Kampf, Kreation und Demontage, Ordnung und Chaos. Nichts steht still. Es geht um das Austarieren von Grenzen, Möglichkeiten, der Frage des Machbaren. Angetrieben wird diese Arbeit von einem unermüdlichen Entdeckungs- und Spielgeist, der so abrupt ins andere Extrem wechseln kann, dass man sich mitunter verwundert die Augen reibt und fragt: war Jürgen jetzt da?

Am 14. Oktober, dem letzten Tag der Ausstellung, findet um 14 Uhr eine letzte Performance sowie ein „Flohmarkt“ statt. kuenstlerwerkstattfreiburg.de