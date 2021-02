Live aus dem Café Atlantik: Poetry Slam Freiburg (12. Februar, 20 Uhr, Livestream)

Im Rahmen der Initiative #inFreiburgzuhause findet am Freitag, 12. Februar, 20 Uhr ein Poetry Slam aus dem Café Atlantik statt. Der Poetry Slam im Café Atlantik gehört seit über 20 Jahren zu den bekanntesten und renommiertesten Poetry Slams im deutschsprachigen Raum. Normalerweise treffen sich einmal im Monat einige der besten Poet*innen des Landes und duellieren sich mit Worten um die Gunst des Publikums. Dabei treffen Gäste aus dem gesamten Bundesgebiet auf die Crème de la Crème der Freiburger Slam-Szene. Nur mit Stimme, Körper und einem Zettel bewaffnet wird in den literarischen Ring gestiegen und gedichtet was das Zeug hält. Am Ende entscheidet das Publikum, wer als Sieger oder Siegerin vom Platz geht. Mit dabei ist das Team Einfach so (Freiburg) sowie Marius Loy (Esslingen). Moderiert wird der Poetry Slam Abend von Marvin Suckut.

Hier geht’s zum Livestream: www.infreiburgzuhause.de