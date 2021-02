Tender Talk #1: Sibylle Berg trifft Dr. Ruth Westheimer (11. Februar, 20 Uhr, Livestream)

Dr. Berg trifft Dr. Sex: Autorin und Moderatorin Sibylle Berg, die uns mit scharfzüngigen Essays und tröstenden Worten sicher durch die Pandemie gesurft hat, spricht im ersten Tender Talk mit Ruth Westheimer, besser bekannt als “Dr. Ruth”. Die 92-Jährige Soziologin und Sexualtherapeutin lebt nicht nur ein äusserst ereignisreiches Leben, sondern hat auch mindestens 30 Ratgeber zum Thema Sex veröffentlicht. In den letzten Jahren hat sie besonders älteren Menschen in die Betten geschaut und dabei ein Tabuthema beinahe weggefegt. Von sich selbst sagt die in New York wohnhafte Deutsche gern: “Ich bin 1.40 m konzentrierter Sex.”

Im Leben mit Corona sind unsere Körper verletzlicher geworden, unser Sprechen vorsichtiger, unser Annähern distanzierter. Neue Begegnungen sind rar – doch genau das möchten die Tender Talks des Schauspielhaus Zürichs ermöglichen. Gespräche über Nähe in Zeiten der Distanz. Im Februar und März lädt das Schauspielhaus alle 14 Tage zwei Persönlichkeiten ein, die in einem Zweiergespräch auf Zoom miteinander in Kontakt kommen und durch das gemeinsame Gespräch Nähe aufbauen. Im Zentrum stehen Themen, die die Gäst*innen berühren – und damit vielleicht das treffen, was auch uns berührt: wie sich in diesen Zeiten der Umgang mit unseren Körpern verändert, wie wir Intimität anders erfahren, wie Zärtlichkeit zum gesellschaftlichen Motiv werden und zu einer solidarischen Neugestaltung des Politischen und Privaten anstiften könnte.

Hier geht’s zum Zoom-Link: www.schauspielhaus.ch

Das Gespräch wird auf Deutsch geführt und ins Englische übersetzt.