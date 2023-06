Liebeswirren und Gänseflüge: Die Festspiele Breisach starten mit einem Theaterdoppel in die Saison 2023

Für die Festspiele Breisach startet die Saison 2023 mit zwei besonderen Aufführungen. Das Amateurtheater hatte 2022 eine großen Zuschauerfolg und will auch dieses Jahr auf breiter Ebene überzeugen. Mit der Auswahl der Stücke „Stolz und Vorurteil“ und „Nils Holgersson“ ist für Jung und Alt etwas dabei. Die Breisacher Freilichtbühne gibt zudem einen sommerlichen Rahmen.

„Stolz und Vorurteil“, nach dem Roman von Jane Austen von 1813 (Bearbeitung: Edmund Linde), erzählt die Geschichte von fünf Schwestern aus dem aufstrebenden englischen Bürgertum. Schon zur Erscheinungszeit garantierte das Werk ein intelligent beobachtetes Beziehungslaboratorium. Und auch heute, angesichts von Online-Dating, bleibt der Kampf zwischen Verstand, Herz und Begehren derselbe. Oft wird der erste Eindruck und das entschlossene Wischen nach links oder rechts von Vorurteilen bestimmt oder von einem überhöhten Selbstbild. Christoph Kern als neuer Regisseur wagt einen spannenden, neuen Zugang zu diesem Klassiker der Weltliteratur. Premiere ist am 10. Juni, 20 Uhr. Weitere Termine am 17./24. Juni und an folgenden Terminen im Juli: 1./2.8./9./15./16./22./23. Ebenso Vorführungen im August und September.

Das Jugendstück „Nils Holgersson“, nach Selma Lagerlöfs „Wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen“ von 1906/07, bietet ebenfalls beste Klassikerkost. Peter W. Hermann hat die Bühnenfassung gestaltet und führt Regie. Die Geschichte ist berühmt: Der junge Bauernsohn Nils Holgersson wird von einem Kobold zum Winzling geschrumpft. Als Wicht macht der ehemals freche Nils ganz neue, lehrreiche Erfahrungen, denn auf einmal versteht er die Sprache der Tiere. Zusammen mit dem tollpatschigen Gänserich Martin macht er sich auf eine wunderbare, abenteuerliche Reise mit den Wildgänsen. Unterwegs gibt es jede Menge Abenteuer zu bestehen. Eines Tages aber treibt Nils das Heimweh wieder nach Hause. Aber es bleibt die Frage: Wird er auch wieder so groß wie früher? Und: Wird der Zauber des Kobolds gelöst? Groß und Klein dürfen also mitfiebern bei dieser neuen Adaption des Kinderbuchklassikers. Premiere ist am 18. Juni, 15 Uhr. Weitere Termine am 25. Juni und an folgenden Terminen im Juli: 2./9./16./23. Ebenso Vorführungen im August und September.

Weitere Infos und Termine: www.festspiele-breisach.de