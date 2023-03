Lesung der amerikanischen Autorin Gabrielle Zevin in der Buchhandlung Rombach

Die amerikanische Autorin Gabrielle Zevin, die als junger literarischer Shootingstar in den USA ein Millionenpublikum erreicht, stellt am Dienstag, 21. März um 19.30 Uhr auf Einladung des Carl-Schurz-Hauses in der Buchhandlung Rombach (Bertoldstraße 10( ihren druckfrischen Roman “Morgen, morgen, und wieder morgen” vor. Das Buch handelt anhand der Lebensläufe von zwei Videospielentwicklern von der Magie der Freundschaft, von Popkultur, Wagnis und Scheitern – und von der berührendsten Liebesgeschichte, die eigentlich gar keine ist. Ostküste, Mitte der 1990er Jahre: Sam hat sein Harvard-Studium aufgenommen, als er Kindheitsfreundin Sadie wiedertrifft. Seine frühere Super Mario-Gegnerin designt heute Computerspiele, und schnell zeigt sich, dass die beiden ein gutes Team sind. Doch als ihr erstes Spiel zum Hit wird, brechen sich Rivalitäten Bahn, die das alles bedrohen. Moderation: René Freudenthal. Deutsche Lesestimme: Marieke Kregel, Theater Freiburg. Veranstaltungssprachen sind Englisch und Deutsch.

