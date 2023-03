Die Welt des Figurentheaters: Die PuppenParade Ortenau bis 2. April

Ein besonderes Highlight in der Region ist die PuppenParade Ortenau. Das größte badische Figurentheater-Festival bietet noch bis 2. April ein breites Programm für Kinder und Erwachsene. Spielstätten sind Achern, Ettenheim, Friesenheim, Gengenbach, Kehl, Lahr, Neuried, Oberkirch, Offenburg, Rust, Willstätt und Zell am Harmersbach. Eröffnungsstadt 2023 ist Lahr, die Stadt, in der die PuppenParade im Jahr 1999 erfunden wurde.

Das Open-Air-Programm bildet überhaupt ein Highlight des Festivals. So werden am 19. März, 12.45-16.15 Uhr auf dem Rathausplatz in Ettenheim der Kasper vom Puppentheater Gugelhupf und der Drache Onil wilde Abenteuer zu einer abenteuerlichen Geräuschkulisse durchleben. Beim Open-Air auf dem

Gengenbacher Marktplatz am 1. April, 18-20.30 Uhr geht es erst abends los. Drei Ensembles – aus Italien, Chile und aus Gengenbach – stimmen das Publikum auf die Aufführung von „Child in Time“ ein. Theater ohne Worte, mit Live-Musik, Tanz und Großfiguren.

Das Programm für Kinder steht unter dem Titel „Tiere und Märchen“. Sogar ein Wurm darf eine Hauptrolle übernehmen (15./16. März in Offenburg, 26./27. März in Neuried) und „Für Hund und Katz ist auch noch Platz“ (15. März in Ettenheim). Außerdem kommen ein kleiner Eisbär namens Nanuk (28. März in Oberkirch) und der gefährlich aussehende Grüffelo (24. März in Zell am Harmersbach) zur Puppenparade. Der Pinguin Gordon freundet sich mit einem Tapir an (28. März in Offenburg), ein Tiger wird wild (30. März in Willstätt), ein goldener Vogel zahm (31. März in Lahr) und Löwe und Maus entdecken, dass sie sich gegenseitig helfen können (2. April in Gengenbach).

Im Programm für die Erwachsenen gibt es mitunter Schwarzhumoriges. Am 17. März gastiert Marc Schnittgers Figurentheater in Kehl mit einem Stück über den „Planet Eden“, nach dem düsterbunten Bild Hieronymus Boschs. Musikalisch wird es bei „Milonga Fatal“ am 24. März in Lahr. Mit Marionetten und Musik wird die bewegende Geschichte des argentinischen Tangos erzählt. Das hessische Theater Con Cuore gastiert am 1. April in Achern mit seiner von der Kritik hoch gelobten Inszenierung des Klassikers von Victor Hugo – „Notre Dame“.

Weitere Infos und Tickets: www.puppenparade.de