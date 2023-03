Die Freiburger Bürgerstiftung vergibt Fördergelder über ihren alljährlichen Pitch im März

Eine beliebte Möglichkeit, eine finanzielle Förderung für soziale Projekte zu erhalten, ist der alljährliche „Pitch“ der Freiburger Bürgerstiftung. Während des kurzweiligen Abends, der dieses Jahr am 22. März, 18 Uhr im Schaltwerk der JobRad GmbH Freiburg stattfinden wird (Heinrich-von-Stephan-Straße 13), gibt es auch die Möglichkeit, sich untereinander zu vernetzen. Kurzweile und Wettbewerbsfreude verspricht der Abend ebenfalls.

Unter einem Pitch versteht man die Kurzpräsentation einer Idee. Die Teilnehmenden haben maximal 5 Minuten, um die Jury der Freiburger Bürgerstiftung von ihrem Projekt zu überzeugen. Dabei ist Kreativität gefragt. Möglich sind etwa ein freier Vortrag, eine PowerPoint-Präsentation, Vorführungen, der Vortrag von Gedichten, Graphic Recordings und vieles mehr. Es werden bis zu 15 Projektteams eingeladen. Zuschauer*innen sind eingeladen und können mit je drei Stimmen zwei Publikumspreise vergeben – vorausgesetzt, sie sind von Anfang an dabei.

Gefördert werden Projekte, die der Satzung der Freiburger Bürgerstiftung entsprechen, etwa aus den Bereichen Soziales, Gesundheit, Ökologie, Kultur oder Bildung. Durch den Pitch sollen ehrenamtliches Engagement gefördert und die Vernetzung und der Austausch unter Engagierten gestärkt werden. Vergeben werden Projektgelder in der Höhe von 1.500 Euro (1. Platz), 750 Euro (2. Platz) und 500 Euro (3. Platz). Die Publikumspreise sind einmal auf 750 Euro und einmal auf 500 Euro dotiert.

Weitere Infos: www.freiburger-buergerstiftung.de