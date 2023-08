Lesespaß für Urlaubstage: Ein spannender Umweltroman, aufregender Fernwehstoff und prallbuntes Rätselfutter für Kinder

Als Lili eines Morgens im Blumentopf unterm Vergissmeinnicht schlüpft, hat sie eine einzige, funkelnde Vision in ihrem kleinen Schwebfliegenherz: Waldige Berge – schneebedeckte Gipfel. „Hurra, los geht’s!“. Und bumm – knallt sie gegen die Fensterscheibe und ihr „L“ ist weg. Was Julia Willmanns Heldin nicht von ihrer Mission abhält: „Ii wi in die Apen!“, beteuert sie nun diesen ganzen, herrlich versponnenen Insektenroman hindurch, nicht überall versteht man sie trotz Sprachfehler. Es ist eine prallbunte, sehr witzige und auch berührende Odyssee von einer, die auszieht ihr Glück zu suchen – und dabei immer neue Abenteuer erlebt und liebenswert-skurrille Bekanntschaften macht. Als da wären: Besoffene Fruchtfliegen, verliebte Schmetterlinge, Kakerlaken mit Bauchladen… Ein spannender Umweltroman über eine unerschrockene Weltenbummlerin, mit tollen Schauplätzen, viel Sprachwitz und Fantasie erzählt: Schließlich legen Schwebfliegen in ihrem kurzen Leben tausende von Kilometern zurück und sind neben den Bienen die wichtigsten Bestäuberinnen im Ökosystem (Ganz oben fliegt Lili. Peter Hammer Verlag, Wuppertal 2023. 144 Seiten, 15 Euro, ab 8).

24 Märkte – von Bangkok bis Marrakesch, von Hamburg bis Santiago de Chile werden in diesem grandiosen, großformatigen Sachbuch vorgestellt: Manche sind in riesigen Hallen, andere schwimmen oder füllen Straßen-Labyrinthe. Auf jedem der farbenprächtigen Tableaus gibt es jede Menge zu entdecken und zu erfahren über ihre Geschichte, Spezialitäten und Kunden. Dazwischen puzzeln sich Steckbriefe, Suche-Aufgaben, landestypische Rezepte, Geldscheine und Einkaufs- Sprachführer. Aufregendes Fernweh-Futter! (Maria Bakhareva, Anna Desnitskaya: Märkte in aller Welt. Aus dem Russischen von Thomas Weiler. Gerstenberg Verlag, Hildesheim, 2023. 80 Seiten, 26 Euro. Ab 10).

Ein fantastisches Abenteuer von Tiermenschen und Menschtieren erzählt die in Littenweiler lebende Augenärztin Miriam Kromeier in ihrem Debüt „Lynx – Das Geheimnis der alchimagischen Tiere“. Dabei verknüpft sie Steampunk-Elemente mit Alchimie und schafft mit dem „Theater über den Wolken“ eine magische Kulisse: Das liegt halbzerstört hoch oben in den Bergen auf einem Felsplateau und ist nur mit einer alten Seilbahn zu erreichen. Hier war Rias Vater Zirkusdirektor, bis es eine Explosion gab und Ria beide Eltern kurz nach der Geburt verlor. Zu ihrem zwölften Geburtstag bekommt sie die Taschenuhr ihres Vaters und wünscht sich von ihrer Tante Caro, endlich das Theater zu sehen um herauszubekommen, was damals passiert ist. Die beiden reisen ins Städtchen Firnspiegel, einem Regenloch, in dem sich seltsame Phänomene häufen: Tiere flüchten panisch vor Ria, ein riesiger Adler zieht tief seine Kreise, abgerissene Artisten tummeln sich in den Straßen, die Menschen orakeln vom Fluch des Firnbachs und uralter Magie. Immer neue Geheimnisse und Spuren weiß Kromeier zu streuen, führt ihre Heldin in die Vergangenheit und tief in das Stollen-Labyrinth, zu geheimnisvollen Maschinen, Formeln, Mineralien. Bestes, prallbuntes Rätselfutter mit Zirkustricks, Zickzackwendungen, Verwandlungen und Bösewichten (Lynx – Das Geheimnis der alchimagischen Tiere. Bastei Lübbe Verlag, 2023. 288 Seiten, 14 Euro, ab 10).

Bildquellen Ganz oben fliegt Lili.: Peter Hammer Verlag, Wuppertal 2023

Märkte in aller Welt. Aus dem Russischen von Thomas Weiler.: Gerstenberg Verlag, Hildesheim, 2023.

(Lynx – Das Geheimnis der alchimagischen Tiere.: Bastei Lübbe Verlag, 2023.

Lesespaß für Urlaubstage: Foto: Andrea Piacquadio via pexels