Kurzfilmsause: Das Blackwood Filmfestival findet im Oktober zum zweiten Mal in Freiburg statt

Vom 17. bis 20. Oktober findet zum zweiten Mal die Kurzfilmsause – Das Blackwood Filmfestival in Freiburg statt. In sieben ein- bis eineinhalbstündigen Blöcken werden Kurzfilme von Nachwuchsfilmschaffenden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie Eigenproduktionen des Blackwood Films e.V. gezeigt.

Veranstaltungsorte sind das Kommunale Kino Freiburg und das ArTik. Neben einem sorgfältig kuratierten Filmprogramm wird es Gespräche mit Filmschaffenden, zwei Workshops, eine feierliche Preisverleihung und eine Party geben. In diesem Jahr darf sich das Publikum außerdem auf einen besonderen Gast freuen: Kurzfilmlegende und Oscarpreisträger Pepe Danquart wird nicht nur bei der Eröffnung am 17. Oktober, 18 Uhr im Kommunalen Kino dabei sein, sondern wirkt auch in der Jury mit. Am 19. Oktober, 20:15 Uhr findet die Preisverleihung im ArTik statt.

Weitere Infos und alle Filmblöcke: blackwoodfilms-freiburg.webador.de