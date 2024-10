25 Jahre Museumswelt entdecken: Der Museums-PASS-Musées feiert Jubiläum mit Eventtagen in Freiburg und Basel (Aktionscode!)

Der 1999 als erster trinationaler Museumspass der Welt gegründete Verein rund um den Museums-PASS-Musées hat über die letzten 25 Jahre sein Angebot in Frankreich, Deutschland und der Schweiz erheblich ausgebaut: Konnte man 1999 lediglich 120 Museen besuchen, sind es heute über 350 Museen, Schlösser und Gärten, deren Besuch im Dreiländereck möglich ist.

Zu seinem 25-jährigen Jubiläum bringt der Museums-PASS-Musées nun die Präsenzevents zurück in die Museen dieser Region. Der Museumspass, mit dem man die Museumswelt des Dreiländerecks entdecken kann, organisiert zu diesem Anlass zwei Eventtage im Oktober: Am 18. Oktober können Kunstliebhaber:innen in 16 Basler Museen Führungen und Workshops besuchen: Vom eigenen Notizheft binden in der Papiermühle bis zu Führungen im Kunstmuseum Basel oder dem Cartoonmuseum ist alles dabei, was sich das Kunstherz so wünschen kann.

In Freiburg lädt der Museums-PASS-Musée am 26. Oktober zum großen Jubiläumstag ein. Hierzu organisieren die städtischen Museen sowie der Kunstverein Freiburg verschiedene Führungen zu vielseitigen Themen. Ob Renaissance-Kunst, Kunst der Moderne oder eine Kostümführung mit der Keltin Onomaris – Besuchende werden allerhand zu entdecken haben! Die „MPM-Days“ Aktionstage sind kostenlos für Personen, die einen Museums-PASS-Musées besitzen. Die Anmeldung läuft über: www.museumspass2.com/ot/front/mpm/de/jubile

Das gesamte Programm in Basel: www.museumspass.com/de/exklusive/18-oktober-2024-mpm-day-basel

Das gesamte Programm in Freiburg: www.museumspass.com/de/exklusive/26-oktober-2024-mpm-day-freiburg

Aufgepasst: Wer noch keinen Museumspass besitzt, erhält 15 Prozent Rabatt mit dem Code 10JOKER24 (gültig bis 31. Oktober 2024)