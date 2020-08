Kunstvereine im Gespräch (20): Löffingen

Eigentlich hätte, als Dankeschön an alle Mitwirkenden, zu Jahresbeginn der zwanzigste Geburtstag dieses noch eher jungen, aber aktiven Kunstvereins gefeiert werden sollen. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Am 31.01.2000 gründeten Künstler*innen und Kunstfreunde den Kunstverein in der Marktstadt oberhalb der Wutachschlucht. Bei deutlich unter 10.000 Einwohnern ist die aktuelle Mitgliederstärke von 73 Personen, davon 36 Künstler*innen, durchaus beachtlich. „Die Anregung für einen Kunstverein kam von Bürgermeister Frank Schmitt, zu den Initiatoren gehörten der ehemalige Löffinger Bürgermeister Dr. Mellert, sowie der begeisterte Kunstsammler, der Mediziner Gebhard Hecht“, erinnert die aktuelle Vorsitzende (seit 2016) Silvia Bächle, als Journalistin für den Südkurier in der Gegend bekannt. Vom Gründungsvorstand dabei ist noch die Malerin Ulrike Fritsch, sechzehn Jahre als Schriftführerin und nun als Beisitzerinaktiv. An der Vereinsstruktur fällt auf, dass sich Liebhaber und Kunstschaffende (manche Autodidakten darunter) die Waage halten. Und zweitens überrascht, dass abweichend von anderen Standorten diese künstlerisch aktiven Mitglieder nicht nur aus Löffingen selbst und der nächsten Umgebung stammen, sondern in erstaunlichem geografischen Radius angesiedelt sind: von Ulm, Tübingen, Reutlingen über Freiburg bis zum Bodensee (Salem, Konstanz). Offenbar gelang es also in der Vergangenheit, etwa über Ausstellungsbeteiligungen dieser Künstler*innen, hier Bindungen und ein funktionierendes Netzwerk aufzubauen. Denn kontinuierlich gibt es mehrere Ausstellungen pro Jahr, anfänglich oft fünf, inzwischen in der Regel drei: „Da die amtierenden Vorstände neben dieser ehrenamtlichen Arbeit voll berufstätig sind“, so Bächle, habe man diese Beschränkung vorgenommen. Eine Ausstellung im Frühjahr, eine im Herbst sowie eine Gruppenpräsentation der Mitglieder im November – letztere hofft man nun, nach der Pandemie in 2020 wieder realisieren zu können. Bis jetzt kamen so in der Vereinsgeschichte an die einhundert Projekte zustande (ein Archiv auf der Homepage muss noch eingerichtet werden).

Die Konzentration auf die Bildende Kunst und auf Zielgruppen in Löffingen und näherer Umgehung ermöglichte dem Verein jedenfalls, ein klares Profil auszubilden. Künstlerförderung in der Region und Stimulation von Debatten mit interessiertem Publikum sind die definierten Ziele. Gelegentliche Kooperationen mit dem benachbarten Kunstverein in Donaueschingen liegen nahe.Als fruchtbar hat sich die seit einiger Zeit gepflegte Zusammenarbeit mit den Schulen erwiesen: Besuche von Kunstklassen samt ihren Lehrern konnten etabliert werden, Führung und Gespräch erfolgt dann mit Künstlern aus dem Verein. „Besonders das Projekt Kunst–Grundschule ist sehr gut angekommen. Hier waren es die beiden Pädagogen und Künstler Brigitte und Günter Leber, diedenKindern eine altersgerechte Vermittlungermöglichten“, schwärmt die Vorsitzende. Mit Recht.

Als Frucht der Arbeit kann ohne Zögern und mit Bewunderung festgehalten werden, dass der Löffinger Kunstverein mit der Unterstützung der Stadt seit Jahren fest rechnen darf. Seit 2002 steht das „Eichhäusle“ im historischen Stadtkern als Zuhause zur Verfügung. Neben der Vereinsarbeit finden hier eine Kunstwerkstatt und ein regelmäßiger Malkreis statt. Für Ausstellungen gibt es gleich zwei Lokalitäten: Ein paar Häuser weiter befindet sich der „Gebertsaal“ (benannt nach dem lokalen Reformtheologen und Philosophen Carl Gebert, 19. Jahrhundert) mit großem Hauptraumsamt Galerie, der für die Jahresausstellung reserviert ist. Und gleich um die Ecke ist die städtische Tourist-Information, ebenfalls in historischem Gebäude, deren über die steinerne Wendeltreppe erreichbares Obergeschoss die Gemeinde als „Städtische Galerie“ definiert, bespielt durch die mindestens zwei weiteren jährlichen Ausstellungen des Vereins: „mit herrlichem Blick übers Städtle“. Auf dieser Basis lässt sich in der Kleinstadt gut arbeiten. Als Dank des Kunstvereins wird in den nächsten Wochen eine künstlerische Arbeit im Rathaus (auf Dauer!) installiert, eine Zusammenstellung aus Beiträgen der Mitglieder.

Info :

Kunstverein Löffingen e.V., Eichhäusle, Obere Hauptstr. 1, 79843 Löffingen|

Vorsitzende: Silvia Bächle

Tel.: 07654 – 82 28

Email: kontakt@kunstverein-loeffingen.de

Web: www.kunstverein-loeffingen.de

Mitgliedsbeitrag: 30 Euro / Jahr