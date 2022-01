Kulturprojekt #inFreiburgzuhause wird fortgeführt

Die lokale Online–Kulturplattform #inFreiburgzuhause, die die regionale Kulturszene während dem letzten Jahr durch Auftritt- und Streamingmöglichkeiten unterstützte, wird in diesem Jahr fortgeführt. Die Sparkasse Freiburg–Nördlicher Breisgau unterstützt das von ihr initiierte Projekt erneut mit einer Fördersumme in Höhe von 30.000 Euro und ruft gemeinsam mit der Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG (FWTM) und dem Kulturaggregat e.V. Kulturschaffende aus Freiburg dazu auf, kreativ zu werden, Veranstaltungen zu planen und sich für eine Förderung für ein Livestreaming über #inFreiburgzuhause zu bewerben. Nach der aktuellen Coronaverordnung des Landes können auch hybride Formate mit einer kleinen Anzahl an Zuschauer*innen vor Ort entwickelt werden. Erste Veranstaltungstermine können bereits auf der Webseite eingesehen werden. „Aufgrund der erneuten Beschränkungen im Hinblick auf die Durchführung von Veranstaltungen haben wir uns dazu entschlossen, das Streaming–Angebot in diesem Jahr fortzuführen, um die lokale Kultur– und Veranstaltungsbranche in dieser andauernden schwierigen Zeit weiterhin zu unterstützen“, so Thomas Walz von der Sparkasse Frei-burg–Nördlicher Breisgau.

„Die Plattform hat eine überaus erfolgreiche Bilanz zu verzeichnen“, ergänzt Tilo Buchholz vom Popsupport bei der FWTM. „Mit Fördermitteln in Höhe von circa 360.000 Euro hat #inFreiburgzuhause im vergangenen Jahr rund 60 lokale Spielstätten sowie Künstler*innen, Techniker*innen , Kulturschaffende und weitere Gewerke unterstützt und über 150 Livestreaming–Sendungen übertragen.“

Antragsformulare und Veranstaltungen unter www.infreiburgzuhause.de