Der Januar im Literaturhaus Freiburg: Ausstellung, “zwischen/miete” und Buch-Buden-Patenschaften

Das neue Jahr beginnt im Literaturhaus Freiburg mit der Ausstellung “Gute Nacht Taxi”. „Hey, hey, hey, Taxi“ – dieser Zauberspruch setzt nicht nur die traumhaften Taxi-Geschichten von Buchpreisträger Saša Stanišić in seinem ersten Kinderbuch in Gang, sondern hat im letzten Sommer Taxi-Geschichten von 286 kleinen Freiburger Autor*innen befeuert. 24 fantastische Erzählungen präsentiert das Literaturhaus nun als Kurzfilme. “Gute Nacht Taxi” lädt bei freiem Eintritt ein zum Schmökern, Schauen und Entdecken zwischen Kissen, Zelten und Mobiles.

Zu einer neuen Ausgabe der “zwischen/miete” kommt Stefan Hornbach am 19. Januar mit seinem Romandebüt „Den Hund überleben“ (Hanser, 2021) ins Dogstudio in der Vordermattenstraße 2. Das Literarische Werkstattgespräch lädt am 27. Januar wie gewohnt im Literaturhaus zum Diskutieren unveröffentlichter Texte ein.

Unterdessen initiiert der Literaturhaus-Förderkreis 22 Buch-Buden-Patenschaften in Freiburg: Haben Sie Platz für einen Bücherschrank vor Ihrem Haus, an Ihrer Straße? Schicken Sie ein Foto vom freien Winkel, mit Maßen und Details. Die passende Buch-Bude wird kostenfrei gezimmert und installiert. Pate werden, Patin werden: info@literaturhaus-freiburg.de.

Weitere Infos: www.literaturhaus-freiburg.de