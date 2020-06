Theater | Juni 2020 | von Redaktion kultur-baden endet mit Murzarella am 4. Juni © David Hollstein Der Livestream „kultur-baden“ geht am Donnerstag, 4. Juni, in seine vorerst letzte Runde. Zu Gast im Kurhaus Baden-Baden ist an diesem Abend Murzarella. „Murzarellas Music-Puppet-Show. Bauchgesänge und andere Ungereimtheiten“ zeigt nicht nur die Kunst des Bauchredens, sondern auch die des Bauchgesangs, denn Murzarella lässt ihre Puppen singen. Da gibt es Kalle, die Kanalratte und Heavy-Metal-Fan aus Wanne-Eickel, Frau Adelheid, die Opern schmetternde Diva und Dudu, der freche Kakadu und Möchtegern-Schlager-Star. Das Streaming-Angebot ist um 20.30 Uhr kostenfrei bei Facebook und YouTube zu erleben. Die Show kann auf dem YouTube-Kanal BadenBadenEvents live und virtuell besucht werden. Der Kulturverein artisse e.V. zeigt „Wechselrahmen“ #19: Anna-KatharinaRintelen– „Auf Bilderhören!“ im Forum Merzhausen »

