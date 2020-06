Film | Juni 2020 | von Redaktion Die fünfte Spielwoche des Freiburger Autokinos © promo Am 4. Juni beginnt die fünfte Spielwoche des Freiburger Autokinos auf dem Gelände der Messe Freiburg. Vom 4.6.-11.6. erwartet Filmbegeisterte eine abwechslungsreiche Auswahl an Filmen für Erwachsene, Kinder und die ganze Familie aus dem Repertoire der Kinos Friedrichsbau & Harmonie. Alle Infos zum Ablauf des Autokinos und Onlineticketing finden Sie weiterhin unter www.autokino-freiburg.com. Tickets können ausschließlich Online erworben werden – es gibt keine Abendkasse! Das Programm des Freiburger Autokinos vom 4.6.-11.6.: Do, 4.6.

20.30 Uhr Die Känguru-Chroniken – 92, ab 0 Fr, 5.6.

20.30 Uhr Bohemian Rhapsody – 135, ab 6

23.45 Uhr Bad Boys for Life – 124, ab 16 Sa, 6.6.

17.00 Uhr Angry Birds 2 – Der Film – 97, ab 0

20.30 Uhr Das perfekte Geheimnis – 120, ab 12

23.30 Uhr Shining – 144, ab 16 So, 7.6.

11.00 Uhr Trolls World Tour – 91, ab 0

16.30 Uhr Die fantastische Reise des Dr. Dolittle – 102, ab 6

20.30 Uhr Little Women – 135, ab 0 Mo, 8.6.

20.30 Uhr Gemini Man – 117, ab 12 Di, 9.6.

20.30 Uhr Yesterday – 117, ab 0 Mi, 10.6.

20.30 Uhr Bombshell – 110, ab 12

23.30 Uhr The Hunt – 91, ab 18 Do, 11.6.

11.00 Uhr Mina und die Traumzauberer – 80, ab 0 17.00 Uhr Lala Land – 126, ab 0 20.30 Uhr Weil du nur einmal lebst – Die Toten Hosen auf Tour – 112, ab 6

