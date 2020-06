Kunst | Juni 2020 | von Redaktion

Der Kulturverein artisse e.V. zeigt „Wechselrahmen“ #19: Anna-KatharinaRintelen– „Auf Bilderhören!“ im Forum Merzhausen

Anna-Katharina Rintelen arbeitet seit 2010 als freischaffende Künstlerin in Freiburg. Ihr künstlerisches Werk beschäftigt sich mit dem Unsichtbaren, indem sie Stimmungen und Zwischenräume sichtbar werden lässt. Ihre Bilder sind abstrakt und tragen Namen wie „Windspiel“, „Jupiter II“ oder „Take Me Back To The Stars II”. Die großformatigen, bunten Werke der regionalen Künstlerin verströmen pure Lebensenergie – das macht sie für den Betrachter so dynamisch.

Hinter dem Format der Schaufenster-Galerie steht die Idee, Kunst an einem alternativen Ort des öffentlichen Raums zu präsentieren. Hier wird das großzügig verglaste Foyer des Forum Merzhausen zum Schaufenster, das zwischen Alltag und Kunst eine Verbindung herstellt.

Die Bilder sind – sei es beim Flanieren entlang des Platzes, beim Einkaufen auf dem Samstags­markt, beim Stehen an der Ampel oder im Vorbeifahren mit dem PKW von außen sowie natürlich während der Veranstaltungen von innen zu besichtigen. Ausstellungsdauer: 03. Juni – 31. August 2020