Künstler*innen unterrichten Schüler*innen: „Teaching Artists – Residence in School“ geht in Freiburg in die 2. Runde

Im vergangen Jahr legte das Kulturamt das Programm „Teaching Artists – Residence in School“ erstmalig auf: Ein Duo aus professionellen Künstler*innen unterrichtete an der Albert-Schweitzer-Schule II. Im kommenden Schuljahr geht das Programm in die zweite Runde: Bis Freitag, 1. Juli, können sich interessierte Duos aus Tänzer*innen bewerben. Das ausgewählte Duo arbeitet schließlich ein Schuljahr lang an der weiterführenden Schule, bewegt, performt, ist kreativ tätig und tritt mit Lehrpersonen sowie Schüler*innen in Kontakt, gestaltet gemeinsame Projekte und bindet weitere externe Kunst- und Kulturschaffende ein.

Zu diesem Anlass finden im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Praxis Impulse“ ein Vortrag und ein Werkstattgespräch zu „Teaching Artists“ am Montag, 27. Juni, 19.30 Uhr an der Albert-Schweitzer-Schule II (Habichtweg 46) statt. Schulleiter Joachim Diensberger wird aus der Praxis von “Teaching Artists” berichten und schlägt den Bogen zum Landesprogramm Kulturschule, in dem die Albert-Schweitzer-Schule II 2021 aufgenommen wurde. Einen Tag später, am Dienstag, 28. Juni, findet um 10 Uhr an der Albert-Schweitzer Schule II. das Werkstattgespräch mit den „Teaching Artists“ Teresa Grebchenko (Schlagzeugerin) und Valentin Steckel (Viola) statt. Freiburger Künstler*innen aus den Bereichen Musik und Tanz bekommen die Möglichkeit, Vorgehensweisen, Prinzipien und Arbeitshaltungen

kennenzulernen. Die Teilnahme am Werkstattgespräch ist begrenzt. Anmeldung unter: www.kulturelle-bildung-freiburg.de



Weitere Informationen gibt es beim Kulturamt unter www.freiburg.de/kulturamt, telefonisch unter 0761/ 201-2101 oder per E-Mail an kulturamt@stadt.freiburg.de.





