Komödie, Tango und Forest Swing: Die 47. Rathaushofspiele vom 29. Juli bis 27. August in Freiburg

In diesem Jahr präsentieren die 47. Rathaushofspiele des Wallgrabentheaters im Freiburger Rathausinnenhof vom 29. Juli bis 27. August die Komödie „Extrawurst“ sowie zwei Gastauftritte.

Highlight ist „Extrawurst“ der bekannten Comedy-Autoren Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob, inszeniert von Hans Poeschl am Wallgraben Theater. Was kommt auf den Grill oder besser auf welchen Grill? Diese Frage stellt sich die Mitgliederversammlung eines Tennisclubs in der deutschen Provinz. Ein neuer Grill soll angeschafft werden. Reine Formsache, sollte man denken. Gäbe es da nicht den Vorschlag, einen eigenen Grill für das einzige türkische Mitglied des Vereins anzuschaffen, so dass er nicht von einem Schweinefleischgrill essen muss. Eine gut gemeinte Idee, die aber schnell zu hitzigen Diskussionen führt. Welche Rechte muss die Mehrheit einer Minderheit zugestehen? Muss man auch als Atheist Religionen tolerieren? Und sind Vegetarier nicht eigentlich auch eine Art Glaubensgemeinschaft? Termine: 29./30.7. /2./3./5./6./10./12./13./17./19./20./24./26./27.8., je 20.30 Uhr.

Azabache Tango geht aus der aktuellen Tangoszene Buenos Aires hervor und bietet im Format eines klassischen Streichquartetts eine neue und überraschende Interpretation argentinischer Popularmusik. Zu hören ist das Quartett am 21./22.8., je 20.30 Uhr im Rathausinnenhof. Black Forest Swing mit The Shoo-Shoos gibt’s am 23.8., 20.30 Uhr. Black Forest Swing ist eine rasante und quicklebendige Songrevue, eine musikalische Weltreise, die die Musiker*innen stets in die Schwarzwälder Wahlheimat zurückführt.

Infos & Tickets: www.wallgraben-theater.com