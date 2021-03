Klangformator feat. Lucas Leidinger live aus dem E-Werk!

Der Kölner Pianist, Komponist und Improvisator beflügelt am 16. März, 20 Uhr den Klangformator im E-Werk Freiburg. Pianist und Komponist Lucas Leidinger (*1988 in Aachen) erhielt zunächst Unterricht bei Hans Lüdemann und studierte anschließend 2008 – 2012 Jazzklavier an der Musikhochschule Köln bei Florian Ross und Hubert Nuss. 2013 setzte er sein Studium am Rytmisk Musikkonservatorium in Kopenhagen fort, wo er im Sommer 2015 erfolgreich mit “Master of Music” abschloss. Seine musikalische Arbeit im Bereich Jazz/improvisierte Musik ist auf mehreren Tonträgern dokumentiert (Debütalbum „Wandertrieb“ mit der Band „Ebene Null“ bei „Traumton Records“ 2013; „DaydreamVisions“ mit dem „Lucas Leidinger Quintett“ bei „Fuhrwerk Musik“ 2014). Sein Schaffen umfasst eine Vielzahl an Kompositionen für kleine und große Jazz-Ensembles bis hin zu Solo-Klavierstücken, Streichquartetten und Theatermusiken. Er ist Preisträger zahlreicher nationaler und internationaler Band – und Kompositions-Wettbewerbe wie dem “Convento Jazzpreis 2010” oder dem “Sparda Jazzaward 2012”. Tourneen mit verschiedensten Ensembles führten in durch ganz Europa bis nach Asien.

Lucas Leidinger (Flügel)

Sylvia Oelkrug (Violine)

Konrad Wiemann (Jazz-Schlagzeug)

Jan F. Kurth (Gesang)

Nico Hutter (Saxophon & Bassklarinette)

Weitere Infos und der Livestream: www.infreiburgzuhause.de