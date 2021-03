Abstände Überwinden: Deutsch-französischer Fotowettbewerb für Studierende (Jetzt mitmachen!)

Der internationale Fotowettbewerb für Studierende geht in die sechste Runde. In der Vergangenheit wurde dieser zu Themen wie Kontakt, Offenheit, Engagement und Mobilität ausgetragen. Dieses Mal steht das Motto Abstände auf der Leinwand. Ausgerichtet wird der Wettbewerb von dem Deutschen Studierendenwerk (DSW) und dem französischen Dachverband Cnous. Die Arbeiten werden von einer binationalen Jury beurteilt, bestehend aus Vertreter*innen des Cnous, DSW und dem Deutsch-französischen Jugendwerk als finanzieller Träger. Bewertet wird nach Relevanz, kreative thematische Bearbeitung, Überwinden von Klischees, Denkweisen oder Vorurteilen und Technische Qualität. Einsendeschluss ist der 16. April und die Bekanntgabe der Ergebnisse soll im Juni erfolgen. Zu Gewinnen sind ein Preis von 1000 und 500 Euro, sowie der Deutsch-französische Freundschaftspreis. Zusätzlich werden die 25 besten Fotografien in einer Wanderausstellung durch Deutschland und Frankreich gezeigt, in den Räumlichkeiten der Studierendenverbände.

Weitere Infos und Teilnahmebedingungen: www.concours-wettbewerb.eu