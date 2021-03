JugendKunstParkour (JKP) 2021 – Lasst die Kunst nicht „abwARTen“

Auch in diesem Jahr findet der JugenKunstParkour wieder statt. Zum neunten Mal veranstalten der Kubus³ e.V. und der ArTik e.V. mit Hilfe eines jungen Organisationsteams den JKP. Auf ein junges Team wird von den Veranstaltenden viel Wert gelegt um junge Menschen in die Prozesse einzubinden, aber auch ein Programm auf die Beine zu stellen, das von jungen Menschen für junge Menschen geschaffen wird. Im Rahmen des mehrmonatigen Projektes (Mitte April bis Anfang Juli) bekommen Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 15 bis 27 Jahren die Möglichkeit, sich kreativ unter professioneller Begleitung auszuprobieren. Letztes Jahr musste der JKP´online stattfinden und arbeitete von Zuhause unter dem Motto „grenzenloswerden“. Die entstandenen Arbeiten wurden in einer Fotogalerie auf der Webseite ausgestellt. Dieses Jahr ist das Motto „abwARTen“ der Leitfaden durch den Kreativprozess. Ob der JKP wieder online stattfinden muss oder ein Arbeiten vor Ort möglich sein wird, ist noch unklar. Geplant ist ein Zusammenkommen in Gruppen von fünf bis acht Personen, welche auf fünf verschiedene Ateliers verteilt werden sollen. Am 10. April soll das kreative Arbeiten mit einer internen Kennenlernveranstaltung beginnen, dabei wird auf die aktuelle Situation geachtet und je nach Lockdown-Regelungen agiert. Auch eine terminliche Verschiebung ist möglich. Nach dem Kennenlernen soll es direkt weitergehen in den verschiedenen Ateliers. Die Bereiche Beton, Bildhauerei, Collage und Objektkunst, Maskenbau und Maskenspiel, Klang und Video werden in den einzelnen Gruppen abgedeckt. Für die Teilnahme sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich, einzig das Ausleben von Kreativität, in welcher Form auch immer, steht im Mittelpunkt. Vorgesehen sind die Ateliers im DELPHI_space, im Kubus³, in der Edith-Maryon-Kunstschule, im Schwere(s)los und im ArTik. Zum Ende des JKP ist wie üblich ein Finale geplant, wo die entstandenen Werke im Rahmen eines Abschlussfestes ausgestellt und aufgeführt werden. Aufgrund von Corona gibt es erstmals eine Anmeldepflicht, aber das Programm bleibt weiterhin kostenfrei.

Unter www.jugendkunstparkour-freiburg.de ist die Anmeldung und alle weiteren Informationen zu finden. Anmeldefrist ist vom 22.März – 9.April.