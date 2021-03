Der Jazzchor Freiburg live aus dem Jazzhaus!

Den Jazzchor Freiburg kann man am 14. März, 20 Uhr endlich wieder live aus dem Jazzhaus erleben. Im Rahmen von #inFreiburgzuhause findet ein Livestream unter der musikalischen Leitung von Bertrand Gröger statt. Von luftigen Tiefen zu gleißenden Höhen, eine Melodie wie ein Strahl! Der Jazzchor Freiburg macht Musik zum Naturereignis. Das 1990 von Bertrand Gröger gegründete Spitzenensemble singt das, was sonst keiner singt. Seit Jahrzehnten steht der Jazzchor Freiburg für herausragende Qualität und Innovation. Wichtige Auszeichnungen wie der 1. Preis bei der Chorolympiade in Korea 2002 und CD-Produktionen wie „Schwing!“ oder „Live in Japan“ machten den Chor, der unter anderem mit Größen wie Bobby McFerrin und den Swingle Singers zusammengearbeitet hat, schon früh national und international bekannt. Mit seinem neuen Programm „Infusion“ wagt sich der Jazzchor an etwas Unerhörtes. Instrumentalnummern aus der Fusion Ära von Pat Metheny, Joe Zawinul, Herbie Hancock, Esbjörn Svensson und ChickCorea wurden dem wandlungsfähigen Ensemble mit Texten und komplexen, sinnlichen Arrangements auf den Leib geschrieben. Die erfahrene Begleitband sorgt mit Klavier, Bass und Schlagzeug für den notwendigen Flow. Diese Infusion macht süchtig.

Weitere Infos und Livestream: www.infreiburgzuhause.de; www.jazzchorfreiburg.de