Keramikmuseum Staufen: Ute Kathrin Beck

Im Keramikmuseum Staufen ist noch bis zum 23. August 2020 die Studioausstellung Gitter und Glitter der Stuttgarter Künstlerin Ute Kathrin Beck zu besuchen. Charakteristisch für das Werk Becks ist das Spiel mit Widersprüchen und Hintersinnigkeiten. In der Studioausstellung Gitter und Glitter im Keramikmuseum Staufen sind zwei Werkserien der Künstlerin zu sehen. Hier setzt sie sich auf völlig konträre Weise mit dem Thema Vase auseinander und kommt zu verblüffenden Ergebnissen. Besonders prägsam war ihr Aufenthalt als artist-in-residence 2015 in Taiwan. Hier begann Ute Beck auf Skelette reduzierte Vasen aus Draht und Porzellan zu formen. Diese Gittervasen sind wie Zitate klassischer keramischer Formen und zugleich jeglicher Funktion enthoben. Struktur und bewegte Leichtigkeit widersprechen eigentlich dem Konzept Vase, doch Ute Beck verwandelt den Gebrauchsgegenstand in ein Kunstobjekt. Noch einen Schritt weiter geht sie in ihrer Installation Freiheit, bei der sie Gitterkörbe auf die Wand setzt und so endgültig mit Traditionen und Sehgewohnheiten bricht.

Ute Kahtrin Beck, Gitter und Glitter

Keramikmuseum Staufen. Bis 23. August 2020