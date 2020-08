Das Theaterfestival Basel im August und September

Nach einer langen Kulturauszeit bringt das Theaterfestival Basel vom 26. August bis 6. September wieder ein pralles, internationales Programm. Basel wird zum Spielort zahlreicher Theater- und Tanzensembles – dabei werden unterschiedliche Orte in der ganzen Stadt und darüber hinaus bespielt. Am 11. August wird das volle Programm bekanntgegeben, bis dahin kann man sich aber bereits auf einige schon angekündigte Künstler*innen freuen.

Mit ihrem wilden Programm „Chinchilla Arschloch, waswas“ kommt das Performance-Kollektiv Rimini Protokoll am 30.8., 18 Uhr und 31.8., 19 Uhr in die Kaserne Basel. Drei Menschen mit Tourette-Syndrom stellen gemeinsam mit einer Musikerin alle Wahrnehmungskonventionen in Frage. „Campana“ ist das Programm der Meister des Nouveau Cirque, Cirque Trottola. Auch hier steht die gewohnte Welt Kopf, wenn die Artist*innen versuchen, die Gesetze der Schwerkraft auszuhebeln. Aufführungen am 29.8., 21 Uhr, 30.8., 20 Uhr, 1.9., 21 Uhr und am 2.9., 21 Uhr auf der Rosentalanlage Basel.

Die Choreografin Oona Doherty präsentiert am 5.9., 19 Uhr und am 6.9., 17 Uhr im ROXY Birsfelden ihre renommierte Arbeit „Hope Hunt & the Ascension into Lazarus“. Über ihre besondere Bewegungssprache konfrontiert die Irin Geschlechterstereotypen und verdreht sie gehörig.

Opulente Videokunst zeigt der bekannte Theaterregisseur und Künstler Ho Tzu Nyen aus Singapur mit „The Critical Dictionary of Southeast Asia“ als Dauerinstallation in der Kaserne Basel. Die Ausstellung ist zu verschiedenen Zeiten vom 26.-31.8. zu sehen.

Eine komische Nacherzählung des französischen Klassikers „Phèdre“ bietet die Schweizerin François Gremaud am 31.8., 19 Uhr und 1.9. 19 Uhr im Theater Basel. Alleine spielt sie alle Rollen und liefert ein explosives Gemisch. Die belgischen Multimediakünstler BERLIN wiederum vermengen in „True Copy“ elegant die Grenzen von Fake und Wahrheit – am 3.9., 19 Uhr und am 4.9., 19 Uhr im neuestheater.ch in Dornach.

Fürs junge Publikum bietet die Schweizer Gruppe Kolypan eine freche wie mitreißende Mischung aus Erzähl- und Objekttheater in „Die Unendliche Geschichte nach Michael Ende“. Der Kinderklassiker in neuem Gewand. Aufführungen am 27. und 28.8., 18 Uhr im Theater Palazzo Liestal, am 30.8., 17 Uhr im Kulturzentrum Alts Schlachthuus in Laufen und am 5.9., 17 Uhr und So, 6.9., 11 Uhr im jungen theater basel.

Der Vorverkauf läuft bereits. Tickets bei See Tickets oder an deren Vorverkaufsstellen. Weitere Infos: www.theaterfestival.ch

Bildquellen Rimini Protokoll: „Chinchilla Arschloch, waswas“: Theaterfestival Basel / Robert Schittko