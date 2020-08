Aus der Sammlung Jakob: Hinter dem Horizont – Neue Kunst aus Brasilien

Hinter dem Horizont

Brasilianische Konzeptkunst leuchtet auf. Vom 07. August bis 29. August 2020 findet im Tanz Zentrum West in March die Sonderausstellungin Kooperation mit der spanischen Galerie Reiners Contemporary und der Sammlung Jakob statt. Dargestellt wird das aktuelle Panorama der jungen Kunstszene in Brasilien. Darunter finden sich sechs Künstler*innen, die auf ihre eigene kreative Weise in die Spuren brasilianischer Kunst- und Zeitgeschichte treten. Ab den 1960er Jahren, inmitten der Militärdiktatur, galt die umstrittene Pop-Art Bewegung als Auflehnung gegen die damalige Regierung und Gesellschaft. Seither gilt die Kunstrichtung in Brasilien als Meilenstein der zeitgenössischen Kunst. Die Sonderausstellung verbindet im einzigartigen Stil Schönheit und Innovation der Exponate, Fotografien und Performancekunst. Suggeriert durch die Leuchtkraft und Farbintensität der Ausstellungswerke, erhalten die Besucher*innen einen besonderen Einblick der weit über den Horizont hinausreicht.