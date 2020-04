Tanz | April 2020 | von Redaktion Kenneth MacMillans’ “Mayerling” ab 18 Uhr verfügbar! © Stuttgarter Ballett Am Osterwochenende gibt es ein besonderes Highlight aus dem StuttgartBallet@Home: für 24 Stunden wird die hoch gelobte Stuttgarter Neuproduktion von Kenneth MacMillans Mayerling als Video-on-Demand weltweit auf dem YouTube-Kanal des Stuttgarter Balletts abrufbar sein. Das spannungsgeladene Ballett erlebte am 18. Mai 2019 die Premiere in Stuttgart – nun öffnet das Stuttgarter Ballett für 24 Stunden seine digitale Bühne. In Mayerling widmet sich der Meisterchoreograph MacMillan den letzten Monaten im Leben von Kronprinz Rudolf und entwickelt ein fesselndes Handlungsballett basierend auf historischen Ereignissen. In den Hauptrollen Friedemann Vogel als Rudolf, Elisa Badenes als Baroness Mary Vetsera, Alicia Amatriain als Gräfin Larisch und Miriam Kacerova als Kaiserin Sissi. Mayerling als Video-On-Demand

11. April, 18 Uhr bis 12. April, 18 Uhr

YouTube-Kanal des Stuttgarter Balletts: www.youtube.com/c/dasstuttgarterballett

