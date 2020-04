Allgemein | April 2020 | von Redaktion 100 Alltagshelden erhalten Auszeit im Hochschwarzwald Sie leisten Großes – und das mit noch mehr Zeitaufwand und unter stärkerem Druck als üblich. Menschen, die in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Supermärkten und vielen weiteren systemrelevanten Bereichen arbeiten, arbeiten oft unter schwierigen Bedingungen und leisten ihren Dienst für ihre Mitbürger und die ganze Gesellschaft. Aufgrund der Corona-Pandemie stehen diese Berufsgruppen nun nochmal unter einer erhöhten Belastung. © Hochschwarzwald Tourismus GmbH Darum sagt der Hochschwarzwald Danke und gibt diesen Helden des Alltags die Möglichkeit, einmal durchzuatmen und während einer kurzen Erholungspause neue Kräfte zu sammeln: Unter dem Motto „Auszeit für Alltagshelden“ lädt die Hochschwarzwald Tourismus GmbH mit Unterstützung der Badischen Staatsbrauerei Rothaus, der Gisinger Gruppe und Testo 100 Helfer, die sich während der Coronakrise besonders für ältere und kranke Menschen, für Risikogruppen oder das Allgemeinwohl eingesetzt haben, zu jeweils zwei kostenlosen Übernachtungen in die teilnehmenden Hotels im Hochschwarzwald ein. Die Alltagshelden können sich nicht selbst für die Aktion bewerben, sondern müssen von anderen vorgeschlagen werden. Anhand von kurzen Texten, Bildern oder Videos soll geschildert werden, was der jeweilige Helfer für andere Menschen geleistet hat und was sie oder ihn zu einem ganz persönlichen Helden macht. Einsendungen sind möglich bis 30. April 2020 per Facebook-Nachricht oder als Kommentar unter www.facebook.com/hochschwarzwald oder per E-Mail an info@hochschwarzwald.de.

Unter allen Vorgeschlagenen werden 100 für die Auszeit im Hochschwarzwald ausgewählt. Sie erhalten mit Begleitperson einen Gutschein für zwei kostenlose Übernachtungen, den sie im Juni (nach Pfingsten) einlösen können. Weitere Informationen unter: www.hochschwarzwald.de

