Katholische Akademie Freiburg startet mit Julia Söhne Junge Akademie neu

Die Katholische Akademie geht mit der Jungen Akademie am 1. Februar neu an den Start und möchte mit diesem Projekt insbesondere jüngere Zielgruppen, vor allem Schüler*innen in der Oberstufe und jüngere Studierende, ansprechen und sich gemeinsam mit Ihnen zu relevanten Themen unserer Gegenwart auseinandersetzen. Zudem kehrt Julia Söhne im Rahmen der Jungen Akademie zurück in das Team der Katholischen Akademie Freiburg.

Der Schwerpunkt der Jungen Akademie liegt auf politischer Jugendbildung im Themenbereich sozial-ökologische Transformation. Damit greift die Katholische Akademie ein Thema auf, das für unsere Gesellschaft in diesem Jahrzehnt von hoher Relevanz sein wird – nicht zuletzt verdeutlicht durch die globale Fridays For Future Bewegung in den vergangenen Jahren, die die jüngere Generation auf den Plan gerufen hat. Vielfältige Transformationen und Herausforderungen sozialer, ökologischer, politischer, wirtschaftlicher Natur werden uns erwarten und erfordern zugleich sozial-ethische Reflexion.

Die Katholische Akademie erhofft sich von diesem Projekt und der Besetzung durch Julia Söhne, vermehrt in Kontakt mit jüngeren, auch nicht-kirchlichen Lebensbereichen in Kontakt zu treten – aus diesem Grund werden die gebotenen Veranstaltungen jugendgemäß sein, ob in Präsenz oder online, und kreativ neue Wege beschreiten. Vor allem aber wird die Junge Akademie Bildungsangebote nicht nur für, sondern mit jungen Leuten entwickeln. Dazu wird Julia Söhne auf Schulen, kirchliche Jugendverbände, politische Jugendorganisationen, Hochschulgemeinden etc. als Kooperationspartner*innen zugehen und gemeinsam Überlegungen anstellen.

Weitere Infos: www.katholische-akademie-freiburg.de