Kids Studio des SWR: “Von Klängen und Farben: Ein Sonntag im Februar”

Ein spätwinterlicher Kulturvormittag für die ganze Familie verspricht die Veranstaltung “Von Klängen und Farben: Ein Sonntag im Februar” zu werden, die Teil der Reihe “Kids Studio” des SWR ist. Am Sonntag, 6. Februar, 14 und 16:30 Uhr können junge Zuhörer*innen zusammen mit ihren Eltern ein Feuerwerk an Klangfarben im SWR Studio Freiburg erleben und zu coolen Rhythmen grooven. Felix Borel überrascht dabei an der Violine durcg mitreißende Improvisationen und gewährt Einblick ind das abwechslungsreiche musikalische Spektrum, das sich zwischen Streich- und elektronischen Musikinstrumenten eröffnet. Die optische Begleitung durch den Visual Jockey Wolfram Lamparter schlägt eine kindgerechte Brücke zu den visuellen Künsten, die den Klängen eine weitere Ebene verleiht.

Verkauf:

SWR Classic Service

Telefon: 07221-300 100