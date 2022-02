Im Stühlinger bietet ein neuer Co-Working-Space Raum für Ideen

Ein gemeinschaftlicher Arbeitsplatz in gemütlicher Atmoshäre. Das Co-Working Stühlinger beschreibt sich als idealen Ort für Freiburgs Kulturszene und als Alternative zu den „Co-Working-Giganten“, die in der Stadt längst etabliert sind. Wer die Flucht aus dem Homeoffice wagt und einen Arbeitsplatz im Gemeinschaftsbüro sucht, kann im Co-Working Stühlinger einen von neun festen Arbeitsplätzen mieten. Internet, eine Telefonier- und Videocallkammer, Drucker, Kaffee und die Möglichkeit, seine Geschäftsadresse zum Co-Working-Space zu verlegen, bietet die Arbeitsplatzlösung noch dazu.

Als besondere Eigenschaft heben die Macher*innen ihre Ambition hervor, die Freiburger Kulturszene stärken zu wollen. Nicht nur durch den gemütlichen Arbeitsplatz als solchen, der Austausch wie kozentrierte Arbeitsatmosphäre bieten soll, sondern auch durch die Konditionen, zu denen dieser zu haben ist. Für Kulturschaffende gibt es Sonderkonditionen. Sparen können auch flexible Jobber*innen. Die sogenannten „Fixdesks“ lassen sich auch mit anderen Personen teilen und somit partiell mieten.

Gelegen ist der Co-Working-Space in der Büggenreuterstraße 9, einem ruhig gelegenen Gebäude im Klinikviertel. Im Hinterhaus proben Musiker*innen – natürlich schallgedämpft. Die Arbeitsräume schließen damit tatsächlich an eine bestehende Kulturszene an – und erweitern sie.

Weitere Infos: www.coworking-stuehlinger.de